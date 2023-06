Bald ist es wieder soweit: Das Konstanzer Weinfest kehrt auf den Stephansplatz zurück. Geboten sind wie immer verschiedene Weinsorten, ein kulinarisches Angebot und wechselnde Live-Musik, bei der für jeden Musikliebhaber etwas dabei ist.

Wann findet das Konstanzer Weinfest 2023 statt?

Das Konstanzer Weinfest findet wie jedes Jahr von Mittwoch bis Samstag statt. In diesem Jahr fällt der Eröffnungstag auf Mittwoch, 26. Juli, der finale Weinfesttag ist Samstag, 29. Juli. Der Beginn ist jeweils auf 16 Uhr angesetzt, außer am speziellen Tag für Kinder, der am Samstag stattfindet. Dann beginnt die Veranstaltung bereits ab 13 Uhr mit einem größeren Programm für die kleinen Gäste und geht dann fließend in den normalen Betrieb über, so Nikolas Brinkschulte von der Konstanzer Weinfest GbR im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Nikolas Brinkschulte von der Konstanzer Weinfest GbR kennt die Antworten auf alle Fragen für die Veranstaltung 2023. | Bild: Timm Lechler

Wo genau liegt das Festgelände?

Das Festgelände liegt, wie sollte es auch anders sein, wie immer auf dem Stephansplatz inmitten der Konstanzer Innenstadt. Laut einer Pressemitteilung der Tourismus und Marketing Konstanz GmbH (MTK) reihen sich dort zwölf Essensstände und 17 Winzer aneinander.

Wie kommt man am besten zum Fest?

Von einer Anreise mit dem Auto ist eher abzuraten. Einer der Gründe ist offenkundig, fällt doch der Stephansplatz als große Parkfläche in Konstanz weg. Und sowieso: Wer Alkohol trinkt, sollte das Auto so oder so stehen lassen. Wer doch mit dem Wagen kommen möchte, findet hier eine Übersicht über die Parkplätze in Konstanz sowie deren aktuelle Auslastung. Für Konstanzer bietet es sich an, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu kommen. Die Fahrräder können dann auf der Laube abgestellt werden, auf dem Stephansplatz gibt es dagegen keinen Platz für die Drahtesel.

Auswärtige Gäste können beispielsweise mit Bus oder Bahn anreisen. Es befinden sich mehrere Bushaltestellen auf der Laube. Zur Haltestelle am Bürgerbüro verkehren mehrere Buslinien (1,2,3, 12 und 14). Vom Bahnhof, zu dem man von außerhalb beispielsweise mit dem Seehas oder der Schwarzwaldbahn anreisen kann, benötigt man für den knapp 650 Meter langen Spaziergang ungefähr zehn Minuten. Der Weg führt dabei durch die historische Altstadt von Konstanz bis zum Stephansplatz.

Wie viel kostet der Eintritt?

Nachdem das Weinfest viele Jahre keinen Eintritt gekostet hatte, wird mittlerweile eine „Sicherheitsgebühr“ verlangt. Die Preise sind laut Nikolas Brinkschulte dieselben geblieben, wie noch im vergangenen Jahr. Für fünf Euro bekommt man ein Bändchen, das für alle vier Festtage gilt.

Wurden die Preise angehoben? Was kostet der Wein?

Dazu kann Nikolas Brinkschulte noch nicht viel sagen, schließlich legen die Standbetreiber die Preise selbst fest. Allerdings: „Die Preise werden vermutlich etwas gestiegen sein“, sagt er. So seien auch die marktüblichen Preise , beispielsweise für Wein, im Vergleich zum vergangenen Jahr gestiegen.

„Kein Wein kostet mehr das, was er vor einem Jahr gekostet hat“, ist Brinkschulte überzeugt. „Ich gehe davon aus, dass die Standbetreiber das weitergeben.“ Allerdings gehe er nicht davon aus, dass die Erhöhungen dramatisch ausfallen werden.

Das Weinfestglas Jedes Jahr bekommt das Weinfestglas ein spezielles Design. In diesem Jahr zeichnet sich dafür der Konstanzer Künstler Bernd Sommer verantwortlich. Noch wollen die Veranstalter nicht enthüllen, was auf dem Glas abgebildet ist. Diese Überraschung soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Nikolas Brinkschulte hält einen Probedruck des Glases für das Konstanzer Weinfest 2023 in die Kamera. Noch steht das Design jedoch nicht zu 100 Prozent fest, der Öffentlichkeit präsentieren möchte er es deshalb noch nicht. | Bild: Timm Lechler

Gibt es (kulinarische) Neuerungen?

Einige kleine Änderungen wird es dieses Jahr geben: So werden auf dem Schulhof um die Kletteranlage zwei neue Stände aufgebaut. Auch soll es dort laut Nikolas Brinkschulte zwei Stände geben: Ein Stand bietet Kaffeetränke an, am anderen soll es Eis geben.

Eine weitere Neuerung: Die Beschilderung wird sich ändern. So wird laut dem Veranstalter an den verschiedenen Knotenpunkten eine Art Leitsystem angebracht, auf denen die Stände für Essen und Trinken sowie die Toiletten verortet werden. Apropos Toiletten: Davon soll es nochmals mehr geben, als im vergangenen Jahr, gibt Brinkschulte an.

Was steht auf dem (musikalischen) Programm?

Das musikalische Programm habe sich überwiegend nicht geändert, greife man doch auf die selben Musikgruppen und Bands zurück, wie im Jahr 2022. Eröffnet wird das Weinfest am Mittwoch, 26. Juli, mit dem Konstanzer Tag: Passend zum Motto gibt es Live-Musik vom „Musikverein Wollmatingen“ zu hören. Weiter geht es am Donnerstag mit der Band „Seaside Six“, gefolgt von der Blaskapelle „Polka Cabana“ am Freitag. Abgeschlossen wird das Weinfest von der bayerisch-rockigen Band „Münchner G‘schichten“, die im vergangenen Jahr erstmals auf dem Stephansplatz auftrat.

Welche Besonderheiten bietet der Kindertag?

Für die kleinen Gäste soll am Samstag, 29. Juli, bereits ab 13 Uhr allerhand geboten sein. So soll es unter anderem eine Tanzshow, einen Zauberer und ein Puppentheater geben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich mit (abwaschbaren) Tattoos schmücken oder sich schminken zu lassen.

Außerdem soll es eine spezielle Verlosung für Kinder geben. Laut der MTK biete dieser Tag „ein fröhlich-buntes Kinderprogramm mit zahlreichen Mitmach-Aktionen“. Zusätzliche Informationen gibt es auf der Internetseite www.konstanzerweinfest.de.