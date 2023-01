Die Veranstalter lassen noch nicht jede Katze aus dem Sack oder es sind noch nicht alle Verträge in trockenen Tüchern. Das heißt: Es bleibt noch ein paar Tage oder vielleicht auch Wochen noch spannend. Hier ein Überblick, auf was sich Musikfans jetzt schon freuen dürfen, damit sie sich rechtzeitig Ticktes sichern können.

Campus-Festival (Mai 2023)

Mit diesem zweitägigen Event am 19. und 20. Mai im Bodenseestadion startet die Festivalsaison in Konstanz. Die Veranstalter rechnen mit einem ausverkauften Stadion, wo sie mit vier Bühnen aufwarten. Auf den zwei Hauptbühnen treten die bekanntesten Acts auf, es gibt eine Electro-Stage mit namhaften DJs und eine Bühne, auf der sich Newcomer dem Publikum vorstellen. Der Ticketverkauf läuft jetzt schon auf Hochtouren.

Mit von der Partie sein wird die Rostocker Deutschrap-Legende Marteria, der seit 15 Jahren mit seinem Mix aus zukunftsorientierter Electronica und Rap erfolgreich ist. Mit Badmómzjay kommt außerdem Deutschrap-Frauenpower nach Konstanz. Sie wurde bereits zwei Mal bei den MTV European Music Awards zum „Best German Act“ erklärt. Alles andere als unbekannt ist auch die Berliner Band Von Wegen Lisbeth, die sich dem Indie-Pop verschrieben hat.

Von Wegen Lisbeth kommt zum Konstanzer Campus-Festival. | Bild: Nils Lucas

Weitere Künstler sind unter anderem: BHZ, Schmyt, Leoniden, makko, Edwin Rosen, Paula Hartmann, Ski Aggu, Ennio, Wilhelmine, Temmis, Lena&Linus, futurebae, Orbit, TYM, Sharktank, Mia Morgan, Shelter Boy, Power Plush, Mele, Dilla, Blond und Bruckner. Wie die Veranstalter mitteilen, soll es auch wieder eine Camping-Möglichkeit auf dem Konstanzer Flugplatz geben.

Sommerkonzerte (Juli 2023)

Vom 6. bis 8. Juli 2023 veranstaltet Kokon Entertainment die Wiederauflage der Konzert-Reihe auf Klein Venedig. Die Veranstalter wollen drei Tage in Folge Konzerte präsentieren, bei denen für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist. Fest steht: Cro wird am 7. Juli ab 19 Uhr auf der Open-Air-Bühne am Seeufer stehen.

Der Sänger Cro ist am 7. Juli 2023 auf der Bühne auf Klein Venedig. | Bild: Marcel Kusch/dpa

Wer am 6. Juli auftritt, verraten die Veranstalter noch nicht. „Im Laufe des Januar geben wir weiteres bekannt“, sagt Dieter Bös von Kokon Entertainment dem SÜDKURIER am Telefon. Im Herbst wurde bereits bekannt gegeben, dass sich Fans italienischer Musik auf den populären Sänger, Multi-Instrumentalisten und Songwriter Zucchero freuen dürfen. Er tritt am 8. Juli in Konstanz auf.

Der italienische Superstar Zucchero kommt am 8. Juli 2023 nach Konstanz. | Bild: Carlota Figueras

Tag am See (September 2023)

Mit den Auftritten der Ärzte und den Toten Hosen hat Kokon Entertainment im Spätsommer 2022 an zwei Wochenenden hintereinander aufgetrumpft. Sehr zur Freude für die Fans der Bands. Für 2023 stehen der 2. und 9. September für zwei weitere Tag-am-See-Konzerte im Bodenseestadion bereits fest.

Und wer tritt dann auf? „Wir sind noch am planen, sichten und verhandeln“, berichtet Dieter Bös von Kokon dem SÜDKURIER. Eilig hat er es nicht, diese Veranstaltungen zu bewerben, denn „es ist ein beliebter Termin und ein beliebter Ort“, so Bös, der ankündigt: „Im Frühjahr geben wir die Namen bekannt.“

Gute-Zeit-Festival (September 2023)

Elektro-Fans kommen am 15. und 16. September voll auf ihre Kosten, denn die Veranstalter legen jetzt noch einen Tag drauf, damit Besucher zwei Tage im Bodensee-Stadion eine gute Zeit verbringen können. Wer für gute Musik beim Gute-Zeit-Festival 2023 sorgen wird, steht aktuell noch nicht fest.