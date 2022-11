Konstanz vor 2 Stunden

Ein Rap-Star fürs Campus-Festival! Marteria spielt im Mai im Konstanzer Bodenseestadion

Der erste große Name ist raus: Beim Campus-Festival am 19. und 20. Mai 2023 steht der Rapper Marteria auf der Bühne. Und das ist nicht der einzige Grund, warum die Ausrichter fest an 25.000 Besucher glauben.