Wenn einer Erfahrung mit großen Konzerten im Konstanzer Bodenseestadion hat, dann ist es Dieter Bös von Kokon Entertainment. Allein 30 Mal hat er dort Rock am See veranstaltet. Mit den bevorstehenden Konzerten der Toten Hosen und den Ärzten knüpft er jetzt an alte Erfolge an.

Beide Bands waren schon mehrfach in Konstanz und kennen sich bestens aus. Was die beiden Bands eint? Sie sind seit Jahrzehnten populär, „sind sich in der Veränderung treu geblieben, sie sind befreundet und treffen sich immer wieder einmal“, erzählt Dieter Bös.

Gibt es noch Karten für die Toten Hosen?

Das Konzert der Toten Hosen am Samstag, 3. September, ist seit drei Wochen ausverkauft, berichtet Dieter Bös. „Insgesamt 25.000 Leute mit Gästen und Personal werden dann auf dem Gelände sein.“ Dazu zählen auch 200 Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen.

Wann ist Einlass und Konzertbeginn?

Einlass ist um 16 Uhr, Konzertbeginn um 18.30 Uhr. Bevor die Toten Hosen es mit „Alles aus Liebe – 40 Jahre die Toten Hosen“ im Stadion richtig krachen lassen, spielen die Vorbands Royal Republik und Leoniden. Dieter Bös freut sich schon auf das Konzert, auch wenn die Band bereits zum achten Mal zu Gast sein wird, denn „es ist trotzdem immer was Neues und Spannendes“.

Gibt es noch Karten für Die Ärzte?

Der Kartenvorverkauf für die Tour „Buffalo Bill in Rom“ der Band Die Ärzte am Samstag, 10. September, im Konstanzer Bodenseestadion laufe ebenso gut. „Es gibt noch ein paar wenige Restkarten und Rückläufe“, so Dieter Bös, der davon ausgeht, dass auch das Ärzte-Konzert in Kürze ausverkauft sein wird. Tickets gibt auf der Homepage von Kokon Entertainment.

Wann ist Einlass und Konzertbeginn?

Einlass ist am Samstag, 10. September, um 16 Uhr, Konzertbeginn um 18 Uhr. Bevor die Ärzte auftreten, spielen Lüt und – statt Panteón Rococó – Shirley Holmes.

Wie kommen die Besucher zum Stadion?

Den Konstanzern empfiehlt Dieter Bös, zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Bus zu kommen. Wer von außerhalb mit dem Auto anreist, kann auf der Homepage von Kokon ein Parkticket kaufen, so dass die Fans auf dem Flugplatz Konstanz ihr Auto abstellen und auf den Shuttle-Bus umsteigen können.

Darf man beim Hörnle noch parken? Die verkehrsrechtliche Anordnung der Stadt Konstanz besagt: Bis Mittwoch, 14. September, ist die untere Umfahrung des Parkplatzes Horn für den allgemeinen mehrspurigen Kraftfahrzeugverkehr gesperrt und das Parken auf dem gesamten Parkplatz mit Ausnahme von Motorrädern, Fahrrädern sowie Einsatzfahrzeugen untersagt. Hier wird langsam gefahren Jeweils von Samstag, 8 Uhr, bis Sonntag, 14 Uhr, wird auf dem Teilstück der Riedstraße zwischen Max-Stromeyer-Straße und Reichenaustraße und Teilstück der Byk-Gulden-Straße zwischen L221 und Claude-Dornier-Straße die Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert.

Welche Busse fahren zum Konzert-Gelände?

Folgende Busse der Stadtwerke Konstanz werden einen Shuttleservice anbieten, wie auf der Homepage von Kokon nachzulesen ist: Linie 1 ab Fähre Konstanz, Linie 5 ab Bahnhof Konstanz und Linie 6 ab Industriegebiet. Diese Busse befördern die Konzert-Besucher an extra eingerichtete Haltestellen beim Veranstaltungsgelände.

Hier werden zeitweise Bushaltestellen eingerichtet Am 3. September und 10. September werden jeweils von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 2 Uhr, in der Straße „Zur Torkel“ eine Linienbushaltestelle und Wartefläche für Linienbusse eingerichtet. Zusätzlich wird auf der östlichen Seite des Bahnhofplatzes entlang des Bahnhofsgebäudes (ausgenommen die Taxistände) eine Ersatzhaltestelle und Wartefläche für Linienbusse eingerichtet. Die dort befindlichen Längsstellplätze werden in dem genannten Zeitraum aufgehoben.

Wer darf ins Bodenseestadion – und wer nicht?

Kinder von 6 bis 15 Jahren ist der Zutritt nur in Begleitung eines Personensorgeberechtigten oder Erziehungsbeauftragten erlaubt. Ab 16- und 17-Jährige dürfen sich bis 24 Uhr auf dem Veranstaltungsgelände aufhalten. Beim Getränkeausschank finden strenge Alterskontrollen statt, teilen die Veranstalter mit.

Was darf nicht mit auf das Konzert-Gelände?

„90 Prozent sind erfahrene Konzert-Besucher. Denen muss ich nicht sagen, dass sie keine Tiere, Waffen oder Regenschirme mit auf das Gelände bringen dürfen“, meint Dieter Bös nonchalant. Dennoch ist auf der Homepage detailliert aufgelistet, was man mitnehmen darf und was nicht erlaubt ist.

Zum Thema Taschen: Taschen oder Rucksäcke dürfen mitgenommen, wenn sie nicht größer sind DIN A4. Wer das möchte, erhält übrigens Gehörschutz bei den Konzerten kostenfrei am Merchandise-Stand sowie am Info-Point.

Dürfen Getränke mitgebracht werden?

In das Konzertgelände dürften leere 0,5 Liter PET-Pfand-Flaschen mit abgeschraubtem Verschluss mitgenommen werden. Auf dem Konzertgelände werde es entsprechende Wasserentnahmestellen geben.

Kommt es zu Verkehrseinschränkungen?

Jeweils von Samstag, ab 7 Uhr, bis Sonntag, um 2 Uhr, ist die Zufahrt zum Parkplatz Horn ab der Einmündung Eichhornstraße/Jakobstraße für den allgemeinen Verkehr (Ausnahme: Behinderten-, Liefer- und Einsatzfahrzeuge) gesperrt. Ebenso die Eichhornstraße ab Hermann-Hesse-Weg bis Jakobstraße sowie die Jakobstraße ab Eichhornstraße bis nördlich der Zufahrt zur Seehalde (Ausnahme: Motorräder, Fahrräder und Linienverkehr, Anliegerverkehr).

Zudem ist die Zufahrt (außer Anlieger) in den Alpsteinweg untersagt. Zusätzlich wird die Eichhornstraße ab Einmündung Mainaustraße für den Fahrzeugverkehr (Ausnahme: Motorräder, Fahrräder sowie Behinderte-, Liefer-, Einsatzfahrzeuge, Linienverkehr sowie Anliegerverkehr) gesperrt. Die Einfahrt in die Jakobstraße in Fahrtrichtung Horn in Höhe der Einmündung Hermann-von-Vicari-Straße/Lindauer Straße wird in diesem Zeitraum ebenfalls gesperrt.

Nach Beendigung der jeweiligen Veranstaltung um etwa Mitternacht werden im Rahmen einer Verkehrsruhe für etwa 60 Minuten die Eichhornstraße ab Hermann-Hesse-Weg bis Jakobstraße sowie die Jakobstraße ab Eichhornstraße bis nördlich der Zufahrt zur Seehalde für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Freigabe des Linienverkehrs und des allgemeinen Fahrverkehrs auf den genannten Straßen erfolgt nach Weisung der Polizei.