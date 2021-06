Das Bodenseestadion bietet – wie schon im vergangenen Jahr – genug Platz, um unter Pandemie-Bedingungen in den bewährten Kreidekreisen zu Hip Hop- und Elektro-Beat zu tanzen oder den Klängen der Südwestdeutschen Philharmonie (SWP) zu lauschen. Höhepunkte sind im August die Live-Auftritte von Northern Lite, Max Giesinger und Weltstar Albert Hammond. Das Veranstaltungskonzept bietet außerdem Raum für Konstanzer Vereine und Kulturschaffende sowie gesellige Weinfeste.

Konstanz Abgesagt: Auch diesen Sommer wird es auf dem Konstanzer Stephansplatz kein Weinfest geben Das könnte Sie auch interessieren

Die Konstanzer Sommerwiese, organisiert von der Blechnerei und Bonanza Events, will Laune machen und bietet gleichzeitig Vereinen und Kulturschaffenden aus Konstanz eine Bühne. Zum Auftakt gibt es am 2. Juli ein Hip Hop Picknick mit DJ Ron. Eine Woche später lässt es am 9. und 10. Juli die Musikschule Konstanz beim zweitägigen Jazzgipfel krachen. Zusammen mit der Südwestdeutschen Philharmonie bespielt die Musikschule Konstanz die Sommerwiese außerdem am 25. Juli bei der „SWP Fusion“.

Für Sommerlaune am See sorgt am Konstanzer Abend (28. Juli) der Narrenverein Niederburg mit Blasmusik und Gesang. Und wer enttäuscht ist, dass in diesem Jahr erneut die großen Weinfeste am See ausfallen, findet hier eine Alternative: Am 3. Juli findet eine Weinwiese statt, außerdem gibt es im Rahmen der Konstanzer Sommerwiese zwei Weinfeste mit Auftritten des Allmanndorfer Musikvereins und der Deienmooser Gretle Band, die den Monat am 30. und 31. Juli gesellig ausklingen lassen.

Veranstaltungen Kommt der Veranstaltungssommer noch? Welche Feste in der Region stattfinden sollen und welche nicht Das könnte Sie auch interessieren

Am 8. August nimmt die Südwestdeutsche Philharmonie ihre Zuhörer bei „SWP Unlimited Pop“ auf eine Reise zurück in die 1980er-Jahre. Eine Woche später tanzen am 13. August Elektro-Fans die Kreidekreise in den Boden: Elektro Liebe aus Konstanz präsentiert auf der diesjährigen Sommerwiese Lexer aus Leipzig und Simba, der seit Jahren für eine lebendige Konstanzer Elektro-Szene sorgt.

Drei hochkarätige Formationen schließen die Konstanzer Sommerwiese ab: Am 14. August gibt sich Northern Lite aus Erfurt mit rockiger Elektro-Tanzmusik die Ehre. Weltstar Albert Hammond kommt am 18. August auf seiner Tournee „Songbook“ ins Bodenseestadion. Der britische Sänger und Songwriter bringt nicht nur die Hits mit an den Bodensee, die ihm selbst zu Weltruhm verholfen haben, sondern auch Songs, die er für Stars wie Johnny Cash, Whitney Houston und Tina Turner geschrieben hat.

Konstanz Fans aufgepasst: Die Ärzte kommen 2022 nach Konstanz – und treten im Bodenseestadion auf Das könnte Sie auch interessieren

Für „80 Millionen“ Ohrwürmer hat bestimmt auch Max Giesinger schon gesorgt. Er kommt am 21. August nach Konstanz und beendet mit seinem Konzert die Konstanzer Sommerwiese 2021 mit einem musikalischen Feuerwerk.

Das Format sorgte bereits im vergangenen Jahr im Zuge der sommerlichen Lockerungen für lang ersehnte Geselligkeit bei sicheren Rahmenbedingungen. Dafür stehen die Blechnerei GbR und Bonanza Events auch 2021 ein und werden die jeweils geltenden Verordnungen gewissenhaft umsetzen, wie sie in der Pressemitteilung versprechen.

Die Sommerwiese Die Veranstaltungsreihe findet vom 2. Juli bis zum 21. August im Bodenseestadion statt. Das Projekt will unter anderem dazu beitragen, dass für Künstler sowie regionale Vereine wieder Auftrittsmöglichkeiten geschaffen werden und Kultur- und Festveranstaltungen stattfinden können. Auf die Wiese werden pro Veranstaltung bis zu 500 Personen gelassen, wobei die Anzahl je nach aktueller Verordnung des Landes Baden-Württemberg variieren kann. Die Zuschauerkapazität läge beim Bodenseestadion bei einem Vielfachen (so etwa bei Rock am See mit bis zu 25.000 Karten). Veranstaltet wird die Sommerwiese von Die Blechnerei GbR und Bonanza Events aus Konstanz.

Eine besondere Herausforderung ist dieses Jahr die Einlasskontrolle, denn es gilt zu prüfen, ob die Besucher aktuell negativ getestet, vollständig geimpft sind oder eine Infektion innerhalb der vergangenen sechs Monate durchlaufen haben. Dann erfolgt die Anmeldung mittels Luca App und die Zuteilung der Plätze oder Kreise. Inspiriert zu der Lösung mit den Kreidekreisen, die den nötigen Abstand sicherstellen, wurden die Veranstalter 2020 durch den Central Parc in New York.

Konstanz Entscheidung getroffen: Das Konstanzer Seenachtfest wird im Sommer 2021 nicht stattfinden Das könnte Sie auch interessieren

Aktuelle Informationen sowie der Ticketshop sind unter www.sommerwiese-kn.de zu finden. Der Ticketverkauf für Albert Hammond und Max Giesinger hat bereits begonnen.