„Ich freue mich darauf, die Ärzte endlich einmal wieder in Konstanz begrüßen zu dürfen und das Bodenseestadion als Treffpunkt von Musikbegeisterten zu erleben“, so Dieter Bös von Kokon Entertainment. Am 10. September 2022 ist es soweit: Die Ärzte werden im Rahmen ihrer „Buffalo Bill in Rom“-Tour im Bodenseestadion auf der Bühne stehen.

Die Band: Die Ärzte Die Ärzte – nach eigener Einschätzung die „beste Band der Welt“ – ist eine der erfolgreichsten Bands im deutschsprachigen Raum und steht für die humorvolle Seite des Punkrock. Farin Urlaub, Bela B. und Rod Gonzales wurden mit Songs wie „Sommer, Palmen, Sonnenschein“ und „Geschwisterliebe“ bekannt, ihren ersten Nummer-Eins-Hit erreichten sie 1998 mit ihrer Single „Männer sind Schweine“.

Sein Kollege Xhavit Hyseni betont: „Neben der Musik, mit der die Band uns jahrzehntelang bereichert hat, begeistert mich persönlich ihre authentische Haltung zu gesellschaftlichen Themen – in der aktuellen Zeit wichtiger denn je.“ Der Ticket-Vorverkauf startet am kommenden Donnerstag, 29. April, auf der Homepage von Kokon Entertainment.

Bereits 2008 waren Die Ärzte als Headliner beim damaligen Rock am See zu Gast in Konstanz. Neben ihnen standen damals auch Iggy & The Stooges, Bad Religion, Plain White T‘s sowie Deichkind auf der Bühne. 2015 fand das Rock am See zum letzten Mal im Bodenseestadion statt.

Die Rückkehr der Ärzte ins Bodenseestadion im Spätsommer 2022 ist laut Dieter Bös und Xhavit Hyseni von Kokon Entertainment auch die Premiere von „Tag am See“. Hyseni erklärt: „Wir wollen an den großen Erfolg mit anderen von uns geplanten und ausverkauften Rockkonzerten anknüpfen und mit den Ärzten den Menschen in unserer Region einen besonderen ‚Tag am See‘ bescheren.“

Wird der ‚Tag am See‘ ein neues Festival – auf den Spuren des Rock am See? Nachfrage bei Dieter Bös. Der Veranstalter sagt dazu: „Der ‚Tag am See‘ soll eine Marke werden und ein Sammelpunkt für interessante Musiker. Und ja, er soll auch in den kommenden Jahren fortgeführt werden. Die Premiere im Jahr 2022 wird eine Wiederbelebung, ein erster Aufschlag sein.“

Der Ausbau des Konzepts sei möglich und es sei durchaus vorstellbar, dass zukünftig weitere Künstler und mehrere Bands und Musiker im Bodenseestadion begrüßt werden. Dieter Bös fügt noch hinzu: „Schon über 30 Mal war das Bodenseestadion ein Anziehungspunkt für Musikliebhaber jeglichen Genres. Das soll diese ‚Perle am See‘ auch nach Corona wieder sein.“