Das für den 14. August geplante Konstanzer Seenachtfest wird aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Das teilt die Marketing und Tourismus Konstanz GmbH (MTK) in einer Pressemeldung mit. Den Entscheid habe die Stadt Konstanz mit dem neuen Veranstalter des Seenachtfests, der KLE Seenachtfest GmbH, getroffen.

Grund für die Absage sei, dass es nach wie vor keine Corona-Verordnung für Großveranstaltungen gebe und dadurch die nötige Planungssicherheit fehle. Kommendes Jahr soll aber wieder ein Seenachtfest stattfinden, versichern die Veranstalter in der Meldung der MTK.

„Auch wenn wir es gerne in 2021 durchgeführt hätten, gehen wir frohen Mutes und in Abstimmung mit den Kreuzlinger Kollegen vom Fantastical an die frühzeitige Planung für 2022“, wird Frank Schuhwerk, einer der Konstanzer Mitveranstalter zitiert.

Ob das Stadtgartenfest, das dem Seenachtfest jeweils vorausgeht, vom 11. bis 14. August stattfinden kann, ist noch nicht klar. Laut Veranstaltern entscheide sich dies in den kommenden Wochen.