dm-Gründer Götz Werner und die Verbindung zu Konstanz

Götz Werner, späterer Gründer der Drogeriemarkt-Kette dm kam mit 17 Jahren in die größte Stadt am See: Mitten in der Altstadt absolvierte er von 1961 bis 1964 seine Ausbildung bei Kornbeck. Zeitlebens erinnerte er sich gerne zurück. Dem SÜDKURIER erzählte er 2012 im Interview: „Es war eine unheimlich glückliche Zeit, unabhängig zu sein von zu Hause. Und dann die Nähe zur Schweiz, das war für mich ein neues Erlebnis.“ Geblieben sei er nicht, da er nach seiner Lehre in das Drogerie-Geschäft seines Vaters einsteigen wollte. Im Februar 2022 ist Götz Werner im Alter von 78 Jahren gestorben