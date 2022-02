Konstanz/Karlsruhe vor 9 Minuten

„dm“-Gründer Götz Werner: Was den erfolgreichen Unternehmer zeitlebens mit Konstanz verband

Er hinterließ Spuren in Konstanz: Götz Werner, der jüngst verstorbene Gründer der Drogeriekette „dm“, legte hier den Grundstein für sein späteres Drogerie-Imperium. Der Stadt am See blieb er bis ins hohe Alter treu. Was ihn an Konstanz und der Region so faszinierte, hat der gebürtige Heidelberger dem SÜDKURIER einst im Interview erzählt.