Bunt und abwechslungsreich – so soll das Programm der Fernsehfasnacht erneut werden. Am Dienstag, 7. Februar, überträgt der Südwestrundfunk (SWR) das Spektakel wieder live aus dem Konstanzer Konzil. Ab 20.15 Uhr führt Moderator Rainer Vollmer aus Stockach durch den Abend.

Zuschauer dürfen sich auf einen Mix aus Musik, Tanz und wortgewandten Akteuren freuen, das verkündete der SWR vorab in der Pressemitteilung. Was bei der Ausgabe 2023 im Konzil geboten wird, das haben die Narrengesellschaften Niederburg und Kamelia Paradies gemeinsam ausgeheckt.

Heizmann und Zähringer machen die Bühne zum Tatort

Für viele Zuschauer wichtig zu wissen: Es ist geplant, dass die Publikumslieblinge Norbert Heizmann und Claudia Zähringer auftreten werden. Als die Akteurin 2021 nicht auf der Konzil-Bühne erschien, waren viele besorgt. Damals hatte ein gebrochener Arm Zähringer kurzfristig außer Gefecht gesetzt. Im vergangenen Jahr kehrte sie mit voller Kraft zurück und sorgte als Camilla an der Seite von Heizmann in der Rolle des Prince Charles für königliches Amüsement.

Einen Vorgeschmack auf die Fernsehfasnacht 2023 konnten die Zuschauer des Narrenspiels der Niederburg erhaschen: Dort wurde das Duo Heizmann/Zähringer erstmals als Tatort-Kommissarin Lena Odenthal und TV-Pathologe Karl Friedrich Boerne bestaunt. Anbei ein kurzer Clip des Auftritts, für den sich die beiden einfach Theaterintendantin Karin Becker aus dem Publikum schnappten.

Die Wahrheitsdroge Bürgertröpfle Video: Rau, Jörg-Peter

Zahlreiche Akteure schlüpfen in viele verschiedene Rollen

Natürlich haben viele bekannte der Namen der Konstanzer Fasnacht für die Fernsehfasnacht einzigartige Nummern einstudiert. Da ist für jeden Zuschauer etwas dabei!

Martin Tschaki schlüpft in die Rolle des (zierlichen) Adams und Simon Schafheitle ist als seine (Wuchtbrummen-)Eva zu sehen.

Aus dem Erfolgsmusical „Die Fischerin vom Bodensee“ ist die gleichnamige Nummer mit Christiana Gondorf entwickelt.

Ingolf Astor und Raphael Brausch haben als gestrandete Wassersportler jede Menge Witziges zu berichten.

Jürgen „Neckes“ Greis kalauert als Ehemann Beziehungswitze, bei denen kein Auge trocken bleibt.

Lara Stross nimmt mit einer Influencer-Parodie die Sozialen Netzwerke aufs Korn.

Und auch Janis Zimmermann trägt dazu bei, dass die Fernsehfasnacht verjüngt wird. Übrigens ist er der Sohn von Moderator Rainer Vollmer!

Und die Musik? Dafür werden auch neue Gesichter auf der Bühne im Konzil erwartet: Erstmals wird der Reichenauer Männerchor bei der Fernsehfasnacht dabei sein – und bekannte Party-Hits neu interpretieren. Aber natürlich sorgen auch die beliebte Froschenkapelle Radolfzell ebenso wie Dominik Werner für musikalische Untermalung des Abends. Tänzerisch zeigen die Grundelgarde und die Imperijazzies ihr Können.

Knackt die Live-Sendung 2023 wieder die magische Marke?

Ob hunderttausende Zuschauer oder sogar mehr live vor den Bildschirmen oder über Streaming-Angebote das bunte Bühnenprogramm verfolgen werden, steht derweil noch nicht fest. Nachdem zwischen 2016 und 2020 immer mehr als eine Million Zuschauer vor den Bildschirmen dabei waren (im Jahr 2020 sogar 1,4 Millionen bundesweit), konnte in den Corona-Jahren 2021 und 2022 diese Zahl nicht mehr erreicht werden.

Alles zur Fernsehfasnacht 2022

So war die Fernsehfasnacht 2021

Während dieser Zeit konnte der SWR nicht – wie gewohnt – mit der Live-Übertragung aus Konstanz auf Sendung gehen. Da die Durchführung unter Pandemiebedingungen zu viele Unwägbarkeiten mit sich brachte, zeichnete der Sender die Fernsehfasnacht vorab auf.

Die diesjährige Veranstaltung wird endlich wieder live gesendet – und das könnte wieder mehr Neugierige vor die Bildschirme locken. Ob dadurch die Einschaltquote wieder die Millionen-Marke knackt, bleibt abzuwarten. Das wird am Tag nach der Show, also am Mittwoch, bekannt gegeben.