Beringungen sind relativ normal, Besenderungen von Jungstörchen dagegen nicht. Dieses Jahr konnten nicht nur zahlreiche kleine Störche in ihren Nestern im Raum Stockach beringen werden, sondern auch vier Vögel mit Sendern für ein internationales Forschungsprojekt ausstatten werden.

„Wir haben in diesem Jahr nun 60 Jungstörche beringt“, erzählte der ehrenamtliche Storchenbeauftragte Christian Mende im Gespräch mit dem SÜDKURIER und wies darauf hin, dass dies noch längst nicht alle Jungstörche in der Region seien. Eine besondere Freude für ihn jedoch sei es jedes Mal wieder aufs Neue, die Störche in der Region zu beringen.

Der Jungstorch wird von Andrea Flack vermessen, besendert und gewogen. Interessiert beobachtet ihr Sohn Aaron alle Schritte der Besenderung und unterstützt sie hierbei. | Bild: Doris Eichkorn

Störche gehören jetzt zum Icarus-Projekt

Über die Besenderungen freut er sich ganz besonders. Die vier Jungstörche aus dem Nest bei der Eckartsmühle in Hohenfels erhielten nach ihrer Beringung durch Mende auch noch von Andrea Flack vom Max Planck Institut Radolfzell/Konstanz Sender auf den Rücken – ganz im Sinne der Forschung. Hierbei werden Jungstörche jährlich seit drei Jahren ortbaren Sendern ausgestattet.

Damit die Sender gut an den Zuwachs der Träger angepasst werden können, ist die Mithilfe einer weiteren Person bei der Besenderung von Vorteil. | Bild: Doris Eichkorn

Die vier Tiere aus Hohenfels sind nun also Teil eines Forschungsprojektes mit dem Namen Icarus. Diese Abkürzung steht für International Cooperation for Animal Research Using Space (Internationale Kooperation für die Tierforschung im Raum), bei welchem es sich um ein Forschungsprojekt des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell und Konstanz sowie der Universität Konstanz handelt.

Der Jungstorch wird in ein Tuch eingeschlagen, mittels einer Federwaage von Andrea Flack verwogen. Interessiert beobachtet ihr Sohn Aaron alle Schritte der Besenderung und unterstützt sie hierbei. | Bild: Doris Eichkorn

Mit Icarus wollen Forschende mehr über das Leben der Tiere auf der Erde herausfinden – beispielsweise, auf welchen Routen sie wandern und unter welchen Bedingungen sie leben. Diese Erkenntnisse dienen der Verhaltensforschung, dem Artenschutz und der Erforschung der Ausbreitungswege von Infektionskrankheiten bis hin zur Vorhersage von ökologischen Veränderungen und Naturkatastrophen.

Die Forscher rüsten dabei unterschiedliche Tierarten mit Minisendern aus, die ihre Messdaten an eine Empfangsstation im All schicken. Diese übermittelt sie an eine Bodenstation, von dort gelangen sie an die jeweiligen Forscherteams. Die Resultate werden in der frei zugänglichen Datenbank Movebank veröffentlicht.

Storchenmeldungen Wer einen besenderten Storch sieht und melden möchte, kann sich die App Animaltracker auf das Smartphone herunterladen und dort die Beobachtungen sowie Fotos hochladen und Teil der Studie werden. Auch die vier Hohenfelser Jungstörche werden in Kürze in dieser App zu tracken sein. Noch fehlt ihnen jedoch unter anderem ihr entsprechender Namenseintrag, denn hierzu muss erst die Analyse der Federprobe, welche im Zuge der Beringung, Besenderung und Vermessung genommen wurde, vorliegen. Erst dann könnten die Kinder der Hohenfelser Grundschule gemeinsam mit ihren Lehrern vielleicht schon bald dem Storch Korbinian bei seinen Reisen rund um die Gemeinde Hohenfels und vielleicht im Herbst bereits über eine der beiden Hauptflugrouten für die Reise ins Winterquartier nach Afrika virtuell folgen.

Erst die Ringe, dann die Sender

Zuerst erfolgte die Beringung durch Christian Mende hoch oben im Nest. Nach der Beringung brachten Christian Mende und Andreas Mauch aus Wahlwies die vier Jungstörche in stabilen Kartons abgedeckt mit großen Badetüchern mittels der Hebebühne zur Besenderung zu Boden. Dann begann für Andrea Flack die Besenderungsarbeit. Sie stattete im Rahmen eines Langzeitprojektes die vier Jungstörche mit den Sendern aus. Bei der Anbringung der Sender muss die Länge der Bänder, die wir eine Art Brustgeschirr sind, unter den Schwingen hindurchgeführt und so angepasst werden, dass der weitere Größenzuwachs des Tieres mit einberechnet ist.

Viele Fragen, aber auch nur interessiertes Staunen gab es bei der Besenderung an der Eckartsmühle an der Verwaltungspraktikantin Laura Keller gemeinsam mit Bürgermeister Florian Zindeler anwesend sein durfte und aus erster Hand von Christian Mende, Andreas Mauch, Andrea Flack mit Sohn Aaron und Friedrich Vossler eine kurze Zeitspanne des ab sofort komplett überwachbaren Lebens der vier Störche gewinnen konnte. | Bild: Doris Eichkorn

Andrea Flack hatte dabei Unterstützung durch ihren Sohn Aaron, der souverän und mit viel Routine bereits genau wusste, wo seine helfende Hand gebraucht wurde.

In einer Liste wurden alle Daten der Störche wie Schnabellänge, Beinlänge, Gewicht und Ringnummer eingetragen. Die schwersten Jungstörche bei der Eckartsmühle wogen bereits 3,6 Kilogramm und dürften den Beobachtungen des Hofbesitzers Friedrich Vossler zu Folge circa sieben Wochen alt sein.

Alles ist für den großen Moment vorbereitet. Nach der Beringung werden die Jungstörche dann besendert. Hierbei werden die Schnüre noch in der Länge dem jeweiligen Storch angepasst. | Bild: Doris Eichkorn

Wie die Daten erfasst werden

Und so funktioniert Icarus: Die Datenerfassung läuft mittels Black-Box-Datenloggern, welche die Vögel ihre gesamte Lebenszeit lang tragen werden. Die Datenübermittlung erfolgt via GPS, 3D-Beschleunigungssensoren und zusätzlichen Sensoren. Diese geben später in der Auswertung gepaart mit Beobachtungsmeldungen und Fotos von Menschen aus den Regionen, in welchen sich die Störche aufhalten, Aufschluss über deren Lebensweise und Verhalten. Die Energieversorgung der Datenlogger funktioniert über Solarzellen mit aufladbaren Batterien.