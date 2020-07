Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll die Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt Bargen und in der Aacherstraße in Engen kommen. Das ist das Ergebnis der Stellungnahme des Regierungspräsidiums zum Lärmaktionsplan.

Noch kein LKW-Fahrverbot durch Bargen

Noch nicht klar ist, ob das geplante LKW-Fahrverbot durch Bargen umgesetzt wird. Hier gebe es weiteren Klärungsbedarf, heißt es in der Mitteilung der Stadt Engen. Es sei im Lärmaktionsplan nicht ausreichend abgewogen, weshalb das Fahrverbot zusätzlich zur Geschwindikeitsbegrenzung angeordnet werden solle. So soll nun das Landratsamt Konstanz als zuständige Verkehrsbehörde prüfen, ob es noch andere Gründe gibt, die dafür sprechen. Zum Beispiel die Straßenbreite oder der Zustand der Ortsdurchfahrt, die ein LKW-Fahrverbot rechtfertigen würden. Hierfür müssen alle Baulastträger angehört werden. Laut Einschätzung der Stadtverwaltung wird sich diese Maßnahme zeitlich weiter ziehen.

Landratsamt soll über Tempolimit in Welschingen entscheiden

Auch beim geminderten Tempolimit in der Welschinger Ortsdurchfahrt möchte das Regierungspräsidium weitere Klärung. Hier soll von 60 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert werden. Bei einem Ortstermin soll das Landratsamt klären, ob noch andere Dingen außer dem Lärmschutz eine Geschwindigkeitsreduzierung rechtfertigen könnten.