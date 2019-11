Die Anwohner dreier Hauptverkehrsstraßen in Engen und den Ortsteilen haben Grund zur Hoffnung, dass bei ihnen zu Hause bald ein bisschen mehr Ruhe einkehren wird.

Der Gemeinderat hat nun nämlich die bereits im Sommer vorgestellten Maßnahmen zur Lärmminderung an der Ortsdurchfahrt Bargen, an der Aacher Straße in Engen und an der L 191 durch Welschingen im Rahmen des Lärmaktionsplans beschlossen: Die zulässige Geschwindigkeit in der Ortsdurchfahrt Bargen soll ganztägig von 50 auf 30 Stundenkilometer gesenkt werden. Die Beschränkung soll laut Plan von 50 Meter vor dem Wohngebäude Bargener Straße 29 bis zur Einmündung Hinterbildstraße gelten.

Keine Durchfahrt für Lastwagen

Obendrein soll es hier ein beidseitiges Durchfahrtsverbot für Lastwagen geben. Von der Einmündung Eugen-Schädler-Straße bis 50 Meter nach dem Wohngebäude Nummer 23 soll auf der Aacher Straße künftig ganztags Tempo 30 anstatt 50 gelten. Wo bis jetzt durch Welschingen mit 60 Stundenkilometern gefahren werden darf, soll aus Lärmschutzgründen künftig höchstens Tempo 50 erlaubt sein.

In ihren Stellungnahmen sprechen sich das Landratsamt Konstanz als untere Straßenverkehrsbehörde und das Polizeipräsidium Konstanz gegen eine ganztägige Geschwindigkeitsreduzierung sowie gegen das Durchfahrtsverbot aus für Lkw aus. Das Regierungspräsidium Freiburg als obere Verkehrsbehörde gibt keine eindeutige Stellungnahme ab.

Eine gute Lösung für die Bürger

Die Ermessensentscheidung liegt allerdings bei der Stadt. So geht Wolfgang Wahl vom Planungsbüro Rapp Trans auch davon aus, dass die Beschränkungen bei den Fachbehörden durchgehen werden. Im Zweifelsfall, so Wahl, bliebe als letztes Mittel der Widerspruch.

Zeitlich rechnet Hauptamtsleiter Patrick Stärk im besten Fall mit einem Vierteljahr bis zur Umsetzung. „Wir sind bisher gut damit gefahren, dass wir das Maximum gefordert haben“, sagte UWV-Stadtrat Armin Höfler. Hier sei eine gute Lösung für die Bürger gefunden worden.