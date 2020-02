von Yvonne Würth

Ehrungen sind im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Radsportvereins Ofteringen gestanden. Der langjährige Vorsitzende Andreas Merk wurde zum Ehrenmitglied ernannt und erhielt minutenlangen stehenden Applaus. 13 weitere Mitglieder wurden für 25- bis 65-jährige Vereinstreue geehrt.

Wie der neue Vereinssekretär Niklas Nüssle in einer Pressemitteilung schreibt, war die Ernennung des Vorsitzenden zum Ehrenmitglied der emotionale Höhepunkt des Abends: „Unzählige Stunden hat Andreas Merk bereits in den Verein investiert. Für die Zukunft sind in dieser Hinsicht keine Änderungen geplant!“ Andreas Merk ist seit 30 Jahren aktiv, seit mehr als 20 Jahren im Vorstand und seit 2011 an der Vereinsspitze.

Burkhard Pohl aus Eggingen blickt auf 65 Jahre zurück, in denen er beim Radsportverein Ofteringen dabei war. Artur Mayer wurde für 60 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Für 50 Jahre erhielten Anita Heigl und Horst Seibt ihre Ehrung, für 40 Jahre Werner Büche.

Seit 25 Jahren Mitglied im Radsportverein sind Anja Asmus, Uwe Asmus, Heinrich Bröcheler, Bettina Eckerle und Stefan Eckerle sowie Helga Nüssle und Arthur Nüssle. Sämtliche Geehrte erhielten eine Urkunde und ein Präsent zum Dank überreicht.

Der Radsportverein Ofteringen ist vielfältig aktiv. Zu den regelmäßigen Aktivitäten gehören Korso, Volksradfahren, Radtouren, die Schalmeien-Musikgruppe, die Jugendgruppe, die Gymnastikgruppe, die Theatergruppe, das Jassturnier und Ausflüge sowie Stammtisch-Treffen.

