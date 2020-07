Man wird sich in den kommenden Jahren an den Anblick toter Bäume gewöhnen müssen: Alle abgestorbenen Kiefern zu fällen, sei wegen der hohen Kosten nicht möglich, erklärte Stadtförsterin Swantje Schaubhut in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Wehr Stadtwald bekommt eine Försterin Das könnte Sie auch interessieren

Der Markt für Käferholz sei am Boden mit teilweise unter 20 Euro für den Festmeter. Dem gegenüber stünden Kosten für die Holzernte von bis zu 35 Euro pro Festmeter an schwer zugänglichem Stellen wie der Winterhalde beim Staubecken. Durch die Corona-Pandemie habe sich die Situation nochmals verschärft. Konnte bislang noch Containerware in Asien und auch Nordamerika abgesetzt werden, sind diese Märkte nun teilweise weggefallen. „Es gab einfach keine Arbeiter, welche die Container vor Ort entladen können,“ erläutert Schaubhut. Kahlflächen müssten zudem gepflegt und aufgeforstet werden. Im Schutz der toten Bäume könne sich der Wald hingegen natürlich regenerieren.

Bad Säckingen Wettlauf mit der Zeit: Dem Stadtwald droht eine neue Borkenkäfer-Plage Das könnte Sie auch interessieren

Heiße Sommer und wenig Niederschlag wirken wie ein Brennglas für den Wald: Die Bäume wachsen schlechter und sind durch den Wassermangel gestresst. So haben Schädlinge wie der Borkenkäfer und Krankheiten wie das Eschentriebsterben leichtere Spiel. „Die Situation im Wehrer Stadtwald und im Osten des Landkreises ist noch deutlich besser als im Western“, so Markus Rothmund, Leiter des Forstbezirks West. Ein Grund ist, dass in Wehr unter anderem wegen der A98-Ausgleichmaßnahmen bereits relativ früh mit Umstrukturierungen im Wald begonnen wurde.

Wehr Warum der Schulgarten auch in Corona-Zeiten so gut gedeiht Das könnte Sie auch interessieren

Heimische, der Region angepasste Baumarten kommen deutlich besser mit dem Klimawandel zurecht als die lange Zeit bevorzugte Kiefer. Deren Bestand konnte bereits von einst rund 40 Prozent auf aktuell 20 Prozent reduziert werden und soll zukünftig weiter im Stadtwald sinken.

Der Stadtwald in Wehr Mit einem Waldanteil von 55,8 Prozent der Gemarkungsfläche ist Wehr die waldreichste Kommune im Landkreis. Von den rund 2084 Hektar Waldfläche sind 680 Hektar Stadtwald, 641 Hektar Staatswald und 763 Hektar in Privatbesitz. Der Wehrer Wald besteht zu einem Drittel aus Nadelwald, mehrheitliche Fichte (21 Prozent) sowie Douglasie (10 Prozent), Weißtanne und Lärche. Den größten Anteil insgesamt am Wehrer Stadtwald hat die Rotbuche mit 36 Prozent. Eschen (9 Prozent), Bergahorn sowie Eiche und Linde sind bislang noch geringer vertreten. Zukünftig soll aber mehr auf dem hiesigen Klima gut angepasste Arten in Mischkulturen gesetzt werden. Seit 1. Januar diesen Jahres hat Swantje Schaubhut die Leitung der Forstdienststelle von Georg Freidel übernommen. Neben dem Stadtwald ist Schaubhut im Zuge der Neustrukturierung der Beförsterung ist Schaubhut seit Januar auch Ansprechpartnerin für Privatwaldbesitzer.

Auch in Zukunft sei nicht mit einer Erholung des Kiefern-Holzmarktes zu rechnen, so Schaubhut und Rothmund. Zwar seien mit Douglasien und zunehmend auch Buche noch gute Preise zu erzielen. Es gelte aber, alternative Verdienstmöglichkeiten zu erschließen. Eine Möglichkeiten seien staatliche Fördermittel. Diese könne man unter anderem für Käuferholzaufarbeitung erhalten. Auch der Handel mit Ökopunkten könnte den Stadtwald wieder Richtung Schwarzer Null zu bringen, erläuterte Rothmund. So könnten Habitatwälder im Wehrer Stadtwald, die zeitweise nicht bewirtschaftet werden, als Ausgleichsflächen für Industrieanlagen und Kohlekraftwerke genutzt werden.