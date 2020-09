Gut acht Monate ist es her, dass der Kindergarten Seeboden durch ein Feuer völlig zerstört wurde. Am gestrigen Freitag – 255 Tage nach dem Brand – wurde mit dem Spatenstich für den Nachfolgebau ein neues Kapitel in der Geschichte des Kindergartens aufgeschlagen.

„Ein Spatenstich ist eigentlich immer ein freudiges Ereignis, die den Weg in die Zukunft weisen“, so Bürgermeister Michael Thater in der Ansprache vor den Kindergartenkindern -und Eltern. „Diesen Spatenstich hätte es aber nicht gebraucht“, blickte er noch ein letztes Mal auf die verhängnisvolle Nacht auf den 7. Januar 2020 zurück.

Video: Obermeyer, Justus

Dass es dieser kurzen Zeit gelungen sei, die Planung des Neubaus auf den Weg zu bringen, so dass schon jetzt mit dem Bau begonnen werden kann, sei im Wesentlichen der Projektgruppe Kindergarten zu verdanken. Das Team der Leitung des stellvertretenden Bauamtsleiters Michael Herr, mit Orsnungsamtsleiter Stefan Schmitz, der Leiterin der Stabsstelle Kinder Jugend und Familie Heike Bohnsack-Roth, der Kindergartenleiterin Judith Frank und dem planenden Architekten Reiner Wenk, habe „an einem Strang in die richtige Richtung gezogen“, so Thater, so dass das Waldshuter Baurechtsamt schon im Juli die Baugenehmigung erteilen konnte.

Das Gebäude das bis 2022 entsteht, werde in Holzbauweise und mit dem höchsten möglichen KfW-Förderstandard errichtet, erläuterte Architekt Reiner Wenk. Lediglich das Fundament und der Keller des alten Gebäudes blieb erhalten. Im Erdgeschoss werden vier Ü3-Gruppen untergebracht. Im Obergeschoss finden zwei Unter-Drei-Gruppen ein Zuhause, dazu ein Multifunktionsraum, ein Gymnastikraum, eine Küche sowie ein 50 Quadratmeter großer Balkon. Mit sechs Gruppen wird es der größte Kindergarten der Stadt. Da der Neubau zweigeschossig werde, bekomme der Kindergarten rund 350 Quadratmeter mehr Freifläche im Außenbereich. Obwohl der Neubau zweigeschossig werde, sei er durch das Flachdach mit Scheddach-Anteilen nur geringfügig höher als sein eingeschossiger Vorgänger.

So soll der neue Kindergarten aussehen.

Die Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller erinnerte sich in ihren Grußwort an den Morgen nach dem Brand, „Da war der große Zusammenhalt und der Stellenwert des Kindergartens in der Bevölkerung deutlich zu spüren.“

Der Leiter des Jugendamts im Landratsamt Waldshut, Ulrich Friedlmeier, blickte noch einmal zurück auf die Wochen nach der Brandnacht, als für die 100 Kindergartenkinder auf die Schnelle neue Räume gebraucht wurden. „Wie die Verantwortlichen der Stadt die provisorische Betreuung gemanagt haben, war sensationell!“

