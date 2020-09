Die Digitalisierung ist in den Schulen angekommen – von Lernprogrammen bis zu Beamer und Kamera. Doch die Ausstattung ist ausbaufähig und an manchen Stellen mangelhaft. Mit den Fördermitteln des Digitalpakts sollen die Schulen in Wehr nun auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Im Zentrum steht der Medienentwicklungsplan: Die Fördermittel sollen nicht mit der Gießkanne verteilt werden, sondern ganz konkrete Anschaffungen und pädagogische Ziele unterstützen. An der Talschule arbeiten Jürgen Haxel, Rebecca König und Benita Hasselblatt seit eineinhalb Jahren am Medienentwicklungsplan. Unterstützung gab es vom Landesmedienzentrum. „Es wundert nicht, dass so wenig Mittel abgerufenen wurden: Es ist sehr viel Arbeit. Ich sehe nicht, wie etwa eine kleine Grundschule das stemmen kann“, so Realschulleiterin Petra Thiesen. Trotzdem sei der Plan sinnvoll: „Wir wollen ja nicht nur die alten Geräte ersetzen, das macht noch keine Medienbildung aus. Das Konzept soll Hand und Fuß haben“, so König.

Fördermittel für die Digitalisierung Die Digitalisierung Die Digitalisierung an den Schulen wird sowohl durch den Digitalpakt als auch durch die Corona-Hilfen gefördert. Mit den Corona-Hilfen soll Chancengleichheit geschaffen werden: Im Falle einer erneuten Schulschließungen soll auch Kindern aus einkommensschwachen Familien die passende Technik zur Verfügung stehen, um am Unterricht teilnehmen zu können. Der Digitalpakt soll langfristig die digitale Bildungsinfrastruktur der Schulen stärken und so den Erwerb digitaler Kompetenzen verbessern. Was gefördert wird Technische Maßnahmen wie die Verkabelung auf dem Schulgelände und der Bau eines WLAN-Netzes sowie deren Wartung. Digitale Arbeitsgeräte in den Klassen wie eine interaktive Tafel oder Anzeigedisplays. Mobile Endgeräte wie Laptops und Tablets, wenn diese auch in der Schule genutzt werden können. Die Ausgaben hierfür dürfen maximal 20 Prozent der Gesamtinvestition pro Schulträger oder 25.000 Euro je Einzelschule betragen.

Aktuell sind die drei Wehrer Schulen auf der Zielgerade und nehmen nach Rücksprache mit dem Landesmedienzentrum letzte Überarbeitungen vor. Die fertigen Pläne werden über die Stadt als Schulträger an das Land weitergeleitet. Trotz der langen Wege hofft man auf Zuteilung im kommenden Schuljahr, so Petra Thiesen. Für die Ausführung sucht die Stadt bereits nach Kooperationspartnern. Insgesamt rechne man mit drei bis vier Jahren, bis die Pläne vollständig umgesetzt seien, so Heike Bohnsack-Roth, Ressortleiterin Familien, Jugend und Schulen.

Was soll angeschafft werden? Zuerst sollen gleiche Grundlagen für alle Schulen geschaffen werden. „Wir wollen in diesem Jahr schon mit der Infrastruktur starten“, so Bohnsack-Roth. Voraussetzung sei dabei die Zustimmung des Gemeinderats. Zukünftig soll es in allen Klassenräumen kabelloses Internet geben – passwortgeschützt, um unerwünschte Ablenkung zu verhindern. Für die ersten Klassen möchten die Grundschulen als Klassensatz Tablets anschaffen, die vom Lehrer bei Bedarf ausgeliehen werden können.

An der Grundschule Wehr-Öflingen soll es für die älteren Schüler einen Klassensatz Laptops geben, die Klassen selbst mit einem Beamer und Lehrer-Laptop ausgestattet werden. An der Talschule möchte man einen Raum in jedem Gebäude fest mit Beamer, Laptop und digitaler Tafel einrichten. Die Realschule wünscht sich einen modernen Computerraum und Bildschirme in den Klassenzimmern. Bei der Ausstattung möchte man schrittweise vorgehen, erklärt Schulleiterin Thiesen: „Wir wollen einen Musterraum einrichten, in der Praxis prüfen und eventuell die gewünschten Anschaffungen nachjustieren.“