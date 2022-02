von Ralph Lacher

Bis Mitte Januar befand sich die Hasler Buurefasnacht (HaBuFa) in einer Art hoffnungsvoller Vorstart-Stimmung: Auf der Homepage der Fasnachts-Aktivisten aus dem Erdmannshöhlendorf befand sich eine „Stellenausschreibung“ für den Hasler Fasnachtsprinz (oder die Fasnachtsprinzessin). Und auch ein Umzugsplan mit mehr als 50 teilnehmenden Cliquen, Zünften und Guggemusiken für den Umzug am Buurefasnachts-Sonntag, heuer der 6. März, war dort zu lesen.

Vor wenigen Tagen allerdings, so sagt Martin Schick aus dem Führungstrio der HaBuFa, habe man sich aber schweren Herzen entschlossen, das für den Zeitraum von Donnerstag, 3., bis einschließlich Montag, 7. März, geplante buurefasnächtliche Treiben abzusagen.

Die Hasler Buurefasnacht wird, das ist eine Besonderheit im Erdmannshöhlendorf, nicht etwa wie andernorts die Narretei von Cliquen und Zünften organisiert und durchgezogen, sondern von den drei Vereinen Sportverein, Gesangverein und Musikverein. Die Cliquen Höhliteufel, Mühlihäxe und Felldämonen können sich in Hasel somit voll aufs aktive närrische Treiben konzentrieren.

Tschüss Habufa, bis 2023! | Bild: Ralph Lacher

Wie Martin Schick, als Vorsitzender des Sportvereins gemeinsam mit Gesangvereins-Chef Richard Hollenweger und Musikverein- Frontmann Albert Senger Vorstandsmann der HaBuFa, weiter ausführt, lasse die Corona-Situation keine andere Möglichkeit zu.

Der Großteil der Veranstaltungen, zuerst der Hemdglunki-Ball am Donnerstag, 3. März, dann der Tratschobe am 4. März und der Buureball am 5. März sowie die Kinderfasnacht mit Heringessen und Schlüsselrückgabe an Bürgermeister Helmut Kima, würden im Bürgersaal stattfinden, wo sich die Hygieneregeln, Abstände und sonstigen Vorschriften nicht umsetzen ließen.

Martin Schick. | Bild: Ralph Lacher

Auch der Sonntagsumzug, für den sich im Sommer vorigen Jahres schon über 50 teilnehmende Formationen mit somit mehr als 1200 Teilnehmenden angemeldet hatten, wäre auch unter den kürzlich erfolgten Genehmigungen für kleinere Fasnachts-Events nicht abwickelbar gewesen, heißt es zu den Gründen für die Absage.

Die nächste Hasler Buurefasnacht ist aber schon terminiert: von Donnerstag, 23., bis Montag, 27. Februar 2023, soll wieder närrisches Treiben in Hasel stattfinden – dann nach zwei Jahren Pause und wie zuletzt kurz vor Corona Anfang März 2020. Übrigens: Eine Art von Ersatz-Fasnacht in Hasel im Sommer, wie andernorts geplant, zieht man nicht in Betracht, betont Martin Schick. Denn die (Buure-)Fasnacht gehöre in den Winter.