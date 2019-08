Der Wehratallauf steuert auf einen Teilnehmerrekord zu: Bis Dienstagabend haben sich bereits über 430 Läufer für den Wehrer Volkslauf angemeldet, der am kommenden Sonntag, 1. September, zum 29. Mal stattfindet. Zwar ist die Online-Anmeldung seit Mitternacht geschlossen, eine Nachmeldung ist am Veranstaltungstag aber noch möglich. Dies nutzen erfahrungsgemäß einige Kurzentschlossene. Insbesondere beim Bambinilauf, bei dem kein Startgeld gezahlt werden muss, füllt sich das Läuferfeld üblicherweise noch kurz vor dem Wettkampf.

Der bisherige Teilnehmerrekord resultiert aus dem Jahr 2014: 477 Läufer gingen damals an den Start. Diese Marke ist durchaus noch in greifbarer Nähe. Aber auch schon jetzt dürften die Veranstalter zufrieden sein: Als die Lauffreunde ihren Lauf wegen der zunehmenden Hitzewellen von Samstagnachmittag auf Sonntagvormittag verlegt haben, gingen die Anmeldezahlen zunächst leicht zurück, nun sind sie wieder auf dem Niveau früherer (Rekord-)Jahre.

Die Chef-Organisatoren: Günter Schönauer und Kurt Wymann.

Ein Rekord ist sogar schon gefallen: 102 Nordic Walker haben sich bis gestern angemeldet, die bisherige Rekordmarke aus dem Jahr 2016 lag hier bei 87. Zum ersten Mal werden es somit über 100 Teilnehmer an den Stöcken werden. Prominentester Teilnehmer ist hier Bürgermeister Michael Thater.

Schon 275 Anmeldungen gibt es bislang für den Hauptlauf über 10200 Meter, dies wäre die fünftbeste Marke in der 29-jährigen Geschichte des Volkslaufs. Natürlich sind die beiden Rekordteilnehmer wieder am Start: Hansi Niesner und Michael Müller können ein Jubiläum feiern: Sie absolvieren den Wettkampf zum 25. Mal. Unter den Voranmeldungen sind auch einige Läufer, die sich in den vergangenen Jahren schon in die Siegerlisten eintragen konnten: Allen voran der 29-jährige Simon Dörflinger, Sieger in den Jahren 2009, 2014 und 2017. Er dürfte auch in diesem Jahr zum engeren Favoritenkreis zählen. Mit Hans-Peter Scherr (1999) und André Dörflinger (2005) sind zwei weitere Streckensieger gemeldet. Bei den Frauen geht die zweimalige Siegerin Irmi Klemm aus Schopfheim wieder an den Start. Ihre Siege liegen allerdings etwas weiter zurück: Sie ist Gewinnerin des ersten und vierten Wehratallaufs in den Jahren 1990 und 1993.

Noch deutlich hinter den Zahlen der Vorjahre liegen die Anmeldungen für den „Kindertallauf“, wie der Bambinilauf offiziell heißt. 40 Mädchen und Buben bis zehn Jahre stehen in der Starterliste, im Durchschnitt waren es bisher stets um die 80. Auch beim erstmals angebotenen „Schülerlauf“ ist noch Luft nach oben: Hier haben sich bis gestern 17 Teilnehmer zwischen elf und 16 Jahren angemeldet.

Sorgen für viel Gewusel auf der Laufbahn des Frankenmattstadions: Start des Kindertallaufs, den es nun schon seit zwölf Jahren gibt. Bild: Archiv | Bild: Hrvoje Miloslavic

Nachdem die Wehrer Lauffreunde 2017 und 2018 zwei Mal mit Großbaustellen zu kämpfen hatten – 2017 aufgrund des Windparks Hasel und 2018 wegen der Sanierung des Stadions – sind die Rahmenbedingen in diesem Jahr optimal: Selbst die Wetterprognosen lassen auf ein perfektes Lauffest für die ganze Familie hoffen.