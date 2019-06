50 Jahre Motor- und Segelbootsportclub Hochrhein werden am 7. Juli auf dem Clubgelände am Rhein gefeiert. Für die Bootssportler zählt von Vereinsgründung an vor allem das Naturerlebnis auf dem Rhein und die Geselligkeit auf dem großzügigen Vereinsgelände. Die fünf Jahrzehnte Vereinsjubiläum soll entsprechend gesellig gefeiert werden: um 10 Uhr startet die Bewirtung auf dem Vereinsgelände mit Unterstützung der Habufa. Um 11 Uhr beginnt dann der eigentliche Frühschoppen mit einem Konzert des Musikvereins Wiechs.

Wehr Die Laudatoren bei der Vernissage im Stadtmuseum Wehr würdigen das große zeichnerische Talent von Künstlerin Rita Leber Das könnte Sie auch interessieren

„Bei schönem Wetter soll es auch Ausfahrten mit dem Langschiff auf den Rhein geben“, kündigt Maus an. Seit 2011 ist Axel Maus bereits Vorsitzender des Vereins. Auch wenn das letzte Gründungsmitglied kürzlich aus gesundheitlichen Gründen ausschied: Die Anfänge sind in der Festschrift bestens dokumentiert: Am 29. Oktober 1969 trafen sich 31 bisher allenfalls locker miteinander bekannte Wassersportler im Café „Gassner“ in Bad Säckingen. Als Vorsitzende wurden Helmut Bähr und Reinhard Keller gewählt. Kassierer wurde Erich Jäger, Schriftführer Walter Steininger und Hubert Asal, alle bis auf den Rheinfelder Reinhard Keller aus Säckingen. Der ursprüngliche Clubstandort lag damals noch etwa 80 Meter stromaufwärts beim heutigen Rheinschwimmbad. Das Clubhaus in heutiger Form entstand dann 1974 und wurde im Laufe der Jahre erweitert und modernisiert.

Bad Säckingen Ein Psychiater erklärt: Darum sind Betrüger so erfolgreich Das könnte Sie auch interessieren

Ein wichtiger Punkt im Vereinsleben auch die Hege und Pflege des Uferbereichs, erklärt Maus. Gleich zur Vereinsgründung entstand die Bootsrampe, der erste Steg dann 1974. Früher sehr geschätzte Aktivitäten wie Geschicklichkeitsturniere gibt es heute aber nicht mehr. Fest im Vereinskalender ist aber das Anfahren und Abfahren zu Saisonbeginn und Saisonende eingeplant, genauso wie das Sommerfest und gemeinsame Ausflüge. Gepflegt wird auch der Kontakt zu benachbarten Vereinen, so Axel Maus.

Sie schätzen die Natur

Aus dem lockeren Zusammenschluss der Anfangsjahre ist längst eine eingeschworene Gemeinschaft geworden: „Es sind alles eigene Charaktere, das macht es so besonders und schön. Das ist für uns ein Ruhepol nach der Arbeit“, freut sich Marion Dörflinger. Zusammen mit ihrem Mann Markus ist die Schwörstädterin eines der neueren Mitglieder. Trotz der schnittigen rund 30 Motorbooten am Anleger: der erste Eindruck täuscht. „Wir schätzen die Natur und die Ruhe auf dem Fluss. Außerdem gelten natürlich Geschwindigkeitsbegrenzungen“, erklärt Axel Maus. Genau sind das 10 Stundenkilometer „zu Berg“ und 20 Stundenkilometer „zu Tal“, jeweils ohne die Strömung gerechnet. Dazu dürfen die Boot maximal 7,5 Meter lang sein, eine Zulassung und ein Bootsführerchein sind selbstverständlich auch vorgeschrieben. Segelboote sucht man allerdings vergebens: „Eines der Gründungsmitglieder hatte ein Segelboot, daher kommt der Name“, so Axel Maus.