Täglich werden Menschen von Betrügern mit üblen Tricks abgezockt. Außenstehende registrieren da mitunter kopfschüttelnd: Wie konnte der sich so über den Tisch ziehen lassen? Hat er denn nichts gemerkt? Wer nicht in einer solchen Situation steckt, weiß nicht, welche psychischen Mechanismen hier greifen. Erst kürzlich haben Gauner einem Bad Säckinger Senior 11.000 Euro abgeknöpft. Wir haben nun mit einem Fachmann gesprochen: Professor Christoph Bielitz ist Facharzt für Psychiatrie und ärztlicher Direktor des Sigmazentrums in Bad Säckingen, er erklärt wie perfide Gauner vorgehen und warum sie sich ganz bewusst bestimmte Personen aussuchen.

Bad Säckingen Betrüger zocken 86-jährigen Rentner ab: 11.000 Euro für Dachrinnensanierung Das könnte Sie auch interessieren

Herr Professor Bielitz, wer ist besonders gefährdet, Opfer von Betrügern zu werden?

„Es sind vielfach ältere Menschen, Demenzkranke, gesundheitlich geschwächte Menschen, Menschen, die nicht selbstkritisch eine Situation reflektieren oder aber keinen Widerstand aufbieten können. Dazu gehören auch psychisch Kranke, Kinder, Menschen mit intellektuellen Schwierigkeiten.“

Professor Bielitz ist Facharzt für Psychiatrie: „Ältere Menschen können oft keinen Widerstand mehr aufbieten“ | Bild: Sigma

Warum suchen sich Betrüger hauptsächlich Senioren als Opfer aus?

„Ältere Menschen sind anfälliger hierfür, denn die Kritikfähigkeit lässt oft im Alter nach. Älteren Menschen fällt es oft schwerer, kritische Distanz aufbauen. Sie glauben zuerst einmal immer an das Gute im Menschen.“

Mit welchen Tricks arbeiten Betrüger?

„Sie verwickeln ihre Opfer freundlich in Gespräche und bauen Druck auf, indem sie von einer einmaligen Gelegenheit mit vielen Vorteilen sprechen, was allerdings zeitlich begrenzt sei. Der Betroffene meint, den Fehler seines Lebens zu begehen, wenn er bei diesem günstigen Angebot nicht rechtzeitig zugreift. Dadurch entsteht ein hoher Erwartungsdruck. Betrüger kennen die Phänomene Verführbarkeit und Suggestibilität, also die Empfänglichkeit für Suggestion. Ein Erwachsener, der müde oder körperlich geschwächt ist, lässt sich leichter etwas von einem anderen Menschen suggerieren, also vorschlagen oder sozusagen weismachen. Wenn dann keine Abgrenzung erfolgt, resultieren die erfolgreiche Beeinflussung und ein fremdbestimmtes Denken, Fühlen oder Handeln. Kinder sind noch leichter zu beeinflussen, weil sie alles aufsaugen, wie ein nasser Schwamm.“