Die Erschließungsarbeiten für den Neubau des Obdachlosenheims an der Öflinger Straße haben bereits begonnen, in den kommenden Tagen soll auch mit den eigentlichen Rohbauarbeiten begonnen werden. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses wurden die Sanitär-, Heizungs, und Flachdacharbeiten vergeben – allesamt an Wehrer Handwerker. Die Firma Leber bekommt den Auftrag für die Sanitäranlagen zum Angebotspreis von 94 000 Euro. Die anderen Aufträge gehen an die Firma Kolofrat für 76 000 beziehungsweise 81 000 Euro. Die Angebote bleiben rund 26 000 Euro unter der Kostenschätzung des Architekten.

Bad Säckingen Blick in die Region: In welchem Umfang die Gemeinden am Hochrhein Obdachlose unterbringen können Das könnte Sie auch interessieren

Günstiger als geplant wurden auch die letzten größeren Arbeiten für den Neubau des Kindergartens Bündtenfeld vergeben: Zwar lag das günstigste Angebot für die Möbelschreinerarbeiten der Schreinerei Ackermann Philip Vesenmeier aus Schopfheim rund 2000 Euro über dem Kostenplan, dies konnte bei der Vergabe der Küchenbauarbeiten an eine Firma aus Dachsberg aber mehr als ausgeglichen werden: Mit 18 000 Euro lag deren Angebot rund 12 000 Euro unter dem Plan. Diese Einsparung konnte erreicht werden, da auf Edelstahlelemente verzichtet wird.