von Barbara Halder

Optimale Wetterbedingungen boten sich den sportbegeisterten Läufern beim Wehratallauf. Bei angenehmen 18 Grad Celsius gingen am Sonntag 508 begeisterte Läufer an den Start. Insgesamt 13 Nationen waren dabei vertreten. So ist der Wehratallauf auch überregional ein Anziehungspunkt für viele Sportler. Die Nordic Walker waren mit 109 Teilnehmern erstmals im dreistelligen Bereich. Beim Hauptlauf waren es 295 Läufer, beim ersten Schülerlauf starteten 21 Schüler. Und bei den ganz Kleinen waren es 83 Bambinis.

Wie jedes Jahr war alles vom ersten Startschuss um 10 Uhr der Nordic Walker bis hin zur Siegerehrung am Mittag um 13 Uhr perfekt durchorganisiert. Gesamtorganisator Günter Schönauer war dann auch sehr froh über den reibungslosen Ablauf und sehr dankbar für die Hilfe seiner rund 60 Kollegen der Lauffreunde Wehr. Für die Verpflegung war dieses Jahr der Hofladen und Metzgerei Griener aus Öflingen zuständig. Der Andrang der Zuschauer und der Sportler vor dem Grillstand war dann auch um die Mittagszeit sehr hoch.

Die kleinsten Läufer: Die Bambinis starteten mit viel Ansporn vom Publikum um 12:30 Uhr. | Bild: Barbara Halder

Als Erstes an den Start gingen die Nordic Walker, gefolgt vom Hauptlauf um 10.30 Uhr. Fünf Minuten später fiel der Startschuss für den Schülerlauf. Um 12.30 Uhr gingen die Bambinis an den Start. Die Strecke von 750 Metern meisterten die Kleinen unter viel Ansporn des Publikums mit viel Begeisterung für den Laufsport. Kai Saaler, der mit seinem Mountainbike vorausfuhr, verteilte dann nach dem Zieleinlauf an jedes Kind einen Wehrataler. Bei den Bambinis sollte definitiv die Freude am Laufen im Vordergrund stehen und nicht der sportliche Ehrgeiz.

Die ersten Schüler: 21 Teilnehmer gingen beim Schülerlauf, der Premiere hatte, an den Start. | Bild: Barbara Halder

Beim Hauptlauf nahm Kai Saaler, der amtierende Europameister und Weltmeister von 2016 im zwölf Stunden Mountainbike-Wettkampf, als Schwarzwaldmädel verkleidet teil. Das anwesende Deutsche Rote Kreuz hatte dieses Jahr keinen Einsatz. Wie jedes Jahr geht ein Teil der Startgelder des Wehratallauds an die Kinderkrebshilfe in Freiburg. Diese Jahr kam der stolze Betrag von 860 Euro zusammen.

Der schnellste Läufer: Luca Völkle beim Zieleinlauf ins Frankenmattstadion. | Bild: Barbara Halder