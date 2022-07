Die Schule

Die Christliche Schule Hochrhein (www.csh-waldshut.de ) ist eine privat geführte, staatlich anerkannte Grund- und Realschule in der Gurtweiler Straße 2 in Waldshut. Schulträger ist der Verein Freie Evangelische Schulen Lörrach, der 1985 von Eltern gegründet wurde mit dem Ziel, am christlichen Glauben orientierte Schulen zu eröffnen. Neben Waldshut sind Standorte in Kandern, Müllheim, Schopfheim und Lörrach. Kindertageseinrichtungen gibt es in Lörrach und Schopfheim.