von Herbert Schnäbele

Im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung der Stadtmusik Waldshut wurden zwei Urgesteine des Orchesters vereinsintern für 50jährige aktive Zugehörigkeit geehrt. Ein großes Dankeschön für die jahrelange Treue zur Blasmusik richtete der Vorsitzende Henrik Dambach im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung an die beiden Jubilare Axel Fischer und Klaus Teufel. Axel Fischer ist im Jahre 1971 im Alter von 15 Jahren in das Jugendorchester eingetreten. 1976 wurde er in die Stadtmusik aufgenommen, wo er bis zum heutigen Tage als Flügelhornspieler im Trompetenregister aktiv ist. Im Jahre 1966 wurde er nach 25jähriger Zugehörigkeit zum Ehrenmitglied ernannt.

Klaus Teufel ist ebenfalls 1971 im Alter von erst zwölf Jahren in das damalige Jugendorchester eingetreten. Er wurde 1977 in die Stadtmusik aufgenommen, wo er neben seinem musikalischen Engagement als Fagott- und Querflötenspieler von 1985 bis 2005 das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden übernommen hat. Davor war er zwei Jahre lang Kassierer und seit 2003 engagierte er sich bis 2013 als Dirigent des Jungendorchesters. Zusätzlich fungiert er bis dato auch als Vizedirigent und springt spontan ein, wenn Not am Mann ist. Teufel wurde 1966 zum Ehrenmitglied ernannt.

Beide Jubilare wurden in der Hauptversammlung 2012 für 40jährige Treue zur Blasmusik mit der goldenen Ehrennadel des Blasmusikverbandes Hochrhein ausgezeichnet. Die offizielle Ehrung für die 50jährige Treue ist in einer Feierstunde des Blasmusikverbandes Hochrhein, voraussichtlich im Herbst dieses Jahres, vorgesehen. Von der Stadtmusik erhalten die beiden Geehrten als Dank ein Fotoalbum als „Best of“ der letzten 50 Jahre.