von Herbert Schnäbele

Mit Stolz verkündete Vorsitzender Henrik Dambach in der jüngsten Hauptversammlung der Stadtmusik, dass Lara-Sophie Betz vom Jugendorchester im Oktober des vergangenen Jahres das Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Gold für Klarinette abgelegt hat. Da die Vorbereitungskurse an der Musikschule coronabedingt ausgefallen waren, musste sich die Klarinettistin die notwendigen Kenntnisse in Theorie und Praxis im Einzelunterricht und beim Unterricht in Kleingruppen aneignen. Der eigentliche Kurs zur Ablegung des Leistungsabzeichens hat dann vom 25. bis 29. Oktober 2020 an der Musikakademie des Bundes Deutscher Blasmusikverbände (BDB) in Staufen stattgefunden. Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses wurde Lara-Sophie Betz das genannte Leistungsabzeichen verliehen.