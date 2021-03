Waldshut-Tiengen vor 2 Stunden

Stadt Waldshut-Tiengen führt Kurtaxe und Konus-Gästekarte ein

Einstimmig hat der Gemeinderat Waldshut-Tiengen in seiner jüngsten Sitzung die Einführung einer Kurtaxe für Übernachtungsgäste in Höhe von 1,70 Euro pro Person und Aufenthaltstag in der Doppelstadt ab dem Jahr 2022 beschlossen. Damit verbunden ist die Einführung der sogenannten Konus-Gästekarte, mit der Touristen kostenlos den öffentlichen Nahverkehr in der Ferienregion Schwarzwald nutzen können.