von Susanne Schleinzer-Bilal

Statt Fasnachtsverbrennung gab es am Dienstag in Tiengen unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen vor dem Rathaus eine Solidaritäts-Kundgebung für die Menschen in der Ukraine, die sich zur Zeit in einem Kriegszustand befinden. Etwa 160 Menschen waren dem Aufruf zur Solidarität der Surianer in Tiengen gefolgt.

Mit Plakaten wie „Stop War“, „Stoppt Putin“, mit einer riesigen Fahne in den ukrainischen Farben blau und gelb sowie Fackeln, die für die Verstorbenen in der Ukraine standen, und einer Schweigeminute, gedachten die Tiengener den kriegsgebeutelten Bürgern der Ukraine.

Etwa 160 Bürgerinnen und Bürger waren vor das Rathaus in Tiengen gekommen um ihrer Solidarität mit den kriegsgebeutelten Ukrainern mit Plakaten und Fackeln Ausdruck zu verleihen. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

„Ich bin überwältigt wie viele gekommen sind“, freute sich der Bürgermeister der Surianer Christopher Wieland. „Wir haben das Fasnachtsverbrennen abgesagt wir können jetzt nicht fröhlich Fasnacht feiern“, erklärte Wieland dann. „Der Angriff auf die Ukraine ist ein Angriff auf uns alle“, ergänzte Wieland. Er freue sich, dass die Surianer das auf die Beine gestellt hätten, erklärte Oberbürgermeister Philipp Frank, der ebenfalls eine Rede hielt.

OB warnt vor Verallgemeinerungen

„Man kann kaum glauben was berichtet wird“, sagte Frank. Auch viele Bürger hätten ihm von ihrer Betroffenheit berichtet und sich angeboten zu helfen. Hüten solle man sich vor Verallgemeinerungen und pauschal sagen „die Russen“.

„Viele überlegen sich, was sie tun können. Neben Spenden ist das ein wichtiger Punkt, ein Zeichen zu setzen, dass die Menschen in der Ukraine nicht alleine sind, dass wir alles unternehmen um zu helfen, auch diese Aktion bleibt nicht geheim“, meldete sich auch Thomas Dörflinger, Vorsitzender der Stadtmusik Tiengen zu Wort, der selbst vor einigen Jahren in der Ukraine gewesen war und noch Kontakte in das Land hat.

„Die gewählten Sanktionen sind die kluge Antwort auf eine Spirale der Gewalt. Diese muss gebrochen werden“, wandte sich Bürgermeister Joachim Baumert an die versammelte Menge. „Bleibt wachsam und solidarisch“, bat er dann die Demonstranten. Am kommenden Mittwoch ist auch eine Demonstration der Solidarität mit der Ukraine in Waldshut geplant.