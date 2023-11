„In Oberalpfen sind die Einwohnerzahlen der letzten 20 Jahre relativ konstant. Immer so um die 400“, erklärt Ortsvorsteher Armin Arzner auf Nachfrage. „Obwohl wir immer städtische Bauplätze anbieten konnten, sind die Zahlen nicht gestiegen. Das liegt vor allem daran, dass in großen, älteren Häusern (Höfen) immer weniger Personen wohnen. Wo vor 20 Jahren vielleicht noch eine ganze Familie wohnte, lebt jetzt noch die Oma alleine.“

„Viele Junge kommen nach der Ausbildung wieder zu uns ins Dorf zurück, und bauen um oder neu. Im bestehenden Baugebiet konnten immer wieder junge Familien ein neues Zuhause finden“, Armin Arzner, Ortsvorsteher Oberalpfen. | Bild: Manfred Dinort

Die Unterbringung von Flüchtlingen sei nicht weiter ausschlaggebend, erläutert der Ortsvorsteher, da dieser Effekt „sich erst in der letzten Statistik 2022 gezeigt“ hätte. „Aber in Summe sind das keine fünf Prozent der Einwohner“, so Armin Arzner.

Ein Gasthaus, ein Kindergarten und keine Schule

Auch die Infrastruktur sei laut Arzner nahezu unverändert geblieben. „Ein Gasthaus, ein Kindergarten und keine Schule, so wie die letzten 30 Jahre. Ein neues Baugebiet für circa 35 Wohneinheiten wird zurzeit entwickelt. Viele Junge kommen nach der Ausbildung wieder zu uns ins Dorf zurück, und bauen um oder neu. Im bestehenden Baugebiet konnten immer wieder junge Familien ein neues Zuhause finden.“