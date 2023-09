hat einen neuen Dirigenten. Mario Franke kommt aus Bietingen im Hegau und ist Nachfolger von Jochen Stitz. Der 46 Jahre alte Musikpädagoge studierte Klarinette in Dresden und absolvierte das Studium zur Orchesterleitung an der Zürcher Hochschule der Künste. Er will gute Musik zu machen, die auch dem Publikum gefällt. Ab sofort bereitet er die Gurtweiler Blasmusiker auf das Jahreskonzert am 2. und 3. Dezember vor. Bild: Alfred Scheuble