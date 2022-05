Angebote von Stadt, Helferkreis und Ehrenamtlichen

Es gibt zwei Kindersprachkurse in Tiengen, die von Ehrenamtlichen geleitet werden, Kontakt Marion Pfeiffer, Diakonie Hochrhein, E-Mail ( m.pfeiffer@dw-hochrhein.de Für alle Vorschulkinder jeglichen Alters, gibt es ab dem 27. Mai immer am Freitagvormittag Kinderturnen im Netzwerk für Kinder, Grieshaberstr. 4a in Waldshut, hinter der Christlichen Schule ( www.netzwerk-waldshut.de ).Alle vier Wochen in der Stoll-Vita-Stiftung, nächster Termin voraussichtlich am 27. Mai 2022.Besonders hervorzuheben ist auch die Idee zweier junger Erwachsenen, die gleichaltrige Geflüchtete zu einem entspannten Samstagabend, also einem „Saturday Evening Event“ einladen wollten. Beim ersten Offenen Info-Treff in der Stoll-Vita-Stiftung entstanden die ersten persönlichen Kontakte zu Jugendlichen, die die Ukraine verlassen mussten. Nun fand das Event bereits zum zweiten Mal statt im Jugendzentrum JuZ in Tiengen. Nächster Termin ist voraussichtlich der 3. Juni 2022.