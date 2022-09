von Alfred Scheuble

Eine ganz besondere musikalische Reise erlebten die Besucher bei der Orgelnacht in der Liebfrauenkirche in Waldshut. „Reisen bestimmt unser Leben“, sagte Oliver Schwarz-Roosmann in seinem Willkommensgruß und erinnerte kurz an Reisen der Musiker Bach und Mendelssohn sowie an die vielen Reisegeschichten in der Bibel.

Danach zauberte das Kantorenehepaar Anne Roosmann und Oliver Schwarz-Roosmann mit ihrem virtuosen Orgelkonzert ein strahlendes Klang- und virtuelles Reiseerlebnis in den dezent ausgeleuchteten Kirchenraum. #

Nach dem Konzert eröffnenden Präludium von Nikolaus Bruhns kam schon gleich die wohl bekannteste Orgelkomposition von Johann Sebastian Bach, die Toccata con Fuga zur Aufführung. Danach folgten auf der musikalischen Reise durch Spanien, Frankreich, Deutschland und Finnland weitere Orgelwerke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Jean-Francois Dandrieu, Joonas Kokkonen und anderen Komponisten.

Die beiden Orgelvirtuosen Anne Roosmann und Oliver Schwarz-Roosmann intonierten wirkungsvoll die großartigen zehn Kompositionen am Spieltisch der 2007 grundsanierten Orgel in der Liebfrauenkirche mit ihren drei Manualen und einem Pedal mit 45 Registern und 3049 Pfeifen.

Ein Konzertbesucher sagte nach der Orgelnacht: „Die Reise führte in eine ganz andere Musikwelt mit einer faszinierenden Fülle an Tönen, Melodien, Klängen und Rhythmen.“

Als Reisebegleiter rezitierte Fabiano Cedrola zwischen den einzelnen Orgelwerken sinnstiftende Bibeltexte zum Konzertthema „Abschied – Aufbruch – Erneuerung“ sowie Textmeditationen von Martin Seidenschwang und Marie Noél.

Das Konzert war nun für längere Zeit die letzte Gelegenheit, bei der die Orgel voll einsetzbar war. Denn in den kommenden Monaten wird der Dachstuhl der Kirche saniert werden und deshalb muss die Orgel in eine schützende Hülle eingepackt werden. Die Kollekte nach dem Konzert wird der Dachstuhlsanierung zukommen.