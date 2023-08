Gleich vier Geistliche haben am Chilbi-Montag die Stadtjahrzeit in der katholischen Liebfrauenkirche Waldshut zelebriert, wo an das feierliche Gelöbnis aus dem Jahr 1468 erinnert wurde. Dabei war, zum ersten Mal in der Geschichte der Waldshuter Chilbi, der evangelische Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig, der auch die Predigt gehalten hat.

„Wir stehen auf Gottes Wahlzettel, Gott hat sich für uns entschieden, bevor wir etwas geleistet haben, dass wir teilhaben an einem Leben in Gemeinschaft. Chilbi ist ein guter Ort, an dem wir gut miteinander umgehen und feiern“, sagte der Pfarrer. „Sollen wir das nächstes Jahr wieder so machen, mit dem ökumenischen Gottesdienst?“, fragte Pfarrer Ulrich Sickinger die Kirchenbesucher. „Ihr habt die Wahl.“ Mit reichlich Applaus begrüßte die Kirchengemeinde diesen Vorschlag.