Gurtweil – Rund 20 Freiwillige folgten dem Aufruf zum ehrenamtlichen Arbeitseinsatz in den Außenanlagen des Pater-Jordan-Hauses. Mit großem Fleiß wurden unter der Regie von Armin Russ Sträucher geschnitten, Unkraut gejätet sowie Wege und Plätze gekehrt. Zur Pause, zu der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Petra Schweizer selbst gebackene Hefezöpfe beisteuerte, stieß Pater Bernhard hinzu und dankte den Helfern: „Auch wenn wir Salvatorianer heute noch nicht Hausherr sind, freut uns dieser tolle ehrenamtliche Einsatz ganz außerordentlich.“

Der Salvatorianer-Orden beabsichtigt, laut seiner Mitteilung, das Pater-Jordan-Haus als neuer Träger zu übernehmen. Hierzu laufen Gespräche mit der katholischen Kirchengemeinde Maria Bronnen und der Erzdiözese Freiburg. Im ersten Schritt möchten die Salvatorianer das Hausmeisterhaus, das heute schon von Pater Bernhard und Pater Peter in Miete bewohnt wird, als Klostergebäude mit Wohnmöglichkeit für vier Patres erweitern und ausbauen. Die Planungen seien schon weit fortgeschritten. Der Bauantrag liegt seit wenigen Tagen beim Bauamt der Stadt Waldshut-Tiengen. Baubeginn soll nächstes Frühjahr sein. Auch ordensintern seien die Weichen gestellt, informierte Pater Bernhard. Am 11. Oktober habe die Ordensleitung in Rom das bisherige Projekt Gurtweil als eigene Niederlassung der Salvatorianer erklärt. Damit ist die Gründung des Salvatorianerklosters Gurtweil offiziell vollzogen. Auch die notwendige schriftliche Anerkennung durch die Erzdiözese läge vor.

In einem weiteren Schritt möchten die Salvatorianer das eigentliche Gemeindehaus als Gemeinschaftszentrum weiterentwickeln. Es soll der gesamten Dorfbevölkerung weiter als wichtige Begegnungsstätte zugänglich sein. Die Interessengemeinschaft (IG) Pater-Jordan-Haus, die sich seit Jahren für den Erhalt des Hauses einsetzt, unterstützt dieses Vorhaben. Auf Initiative der IG soll noch dieses Jahr ein Förderverein gegründet werden. Hierzu findet Mittwoch, 22. November eine Vorbereitungssitzung statt. Interessierte, die mitwirken möchten, sind herzlich eingeladen.