Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Fit für die Digitalisierung: Politiker und Schulleiter bei Gesprächen in der Justus-von-Liebig-Schule

Auf Anregung des Büros der CDU-Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller hatten sich Vertreter der Politik und die Schulleiter der beruflichen Schulen in der Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut zu einem Gespräch am runden Tisch getroffen.