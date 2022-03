von Alfred Scheuble

Der über Jahrzehnte hinweg sehr engagierte Gurtweiler Bürger Walter Duttlinger ist im Alter von 80 Jahren nach einer altersbedingten Erkrankung gestorben.

Der Verstorbene wurde am 26. Januar 1941 in Nürnberg geboren, wuchs in Waldshut auf und kam in den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts nach Gurtweil. Hier heiratete er 1965 Waltraud Steinhauser und entwickelte sich von da an zu einem echten Gurtweiler. Er schloss sich 1967 dem dortigen Musikverein und der Feuerwehr Gurtweil an und engagierte sich außerdem als Gemeinderat in der Lokalpolitik.

Zusammen mit seinem Bruder wuchs er im Waldshuter Ziegelfeld in de Nähe zum dortigen Bahnhof auf, besuchte die Volksschule und begann im Jahr 1956 eine Ausbildung zum Kraftfahrzeug-Mechaniker bei Mercedes Maurer in Waldshut. Nach der Lehre wechselte Walter Duttlinger in einen Mercedesbetrieb in Zürich.

Walter Duttlinger, Dritter von links, war im letzten Gemeinderat Gurtweils fünf Jahre lang aktiv. | Bild: Archiv, Alfred Scheuble

Ab 1962 arbeitete er als Lastwagen-Fahrer im Fuhrunternehmen seines Vaters mit, ehe er 1966 zu Renault-Bartholomä nach Gurtweil wechselte. Zusammen mit Peter Stüber war er fortan in der Schlüchttalgarage für Landwirtschaftsgeräte zuständig. Aus diesem Betrieb entwickelte sich später die jetzige Firma seines Sohnes „Duttlinger Forst- und Gartentechnik“. Die letzten Jahre bis zu seiner Rente war Walter Duttlinger noch als Cheffahrer und als Hausmeister für die Volksbank Hochrhein in Waldshut-Tiengen tätig.

Nachdem seine erste Frau gestorben war, heiratete Walter Duttlinger 1988 Maria Müller aus Gutenburg – sie starb 2021. Mit ihr zusammen baute er ein Wohnhaus in Tiengen, in dem das Paar von 1993 bis 2021 wohnte, ehe seine Erkrankung ihn zwang, eine betreute Wohnsituation in Höchenschwand anzunehmen. Walter Duttlinger hinterlässt drei Kinder und ein Enkelkind.

Gemeinderat und Posaunist

Walter Duttlinger wurde 1971 in den Gemeinderat der damals noch selbstständigen Ortschaft Gurtweil gewählt. Dort war er bis zur Eingemeindung in die Große Kreisstadt Waldshut-Tiengen im Jahre 1975 aktiv. Eine weitere Leidenschaft Duttlingers war die Musik. Er spielte als Zugposaunist im Musikverein Gurtweil und in der vereinseigenen Tanzabteilung „Die fidelen 13“ mit.

Die Tanzmusikabteilung des Musikvereins Gurtweil, „Die fidelen 13“, wurden wesentlich von Walter Duttlinger, vorne kauernd mit Posaune, geprägt. | Bild: Archiv, Alfred Scheuble

Er war Organisator von Auftritten und Ausflügen. Darüber hinaus sorgte er mit seiner freundlichen Art und mit seinem Humor nicht nur bei den vielen Theaterauftritten für unvergessliche Momente bei seinen Musikkameraden. 1989 wurde er aufgrund seiner vielen Verdienste, unter anderem beim Vereinsheimbau, als Vereinssprecher und als Vereinswirt zum Ehrenmitglied des Musikvereins ernannt. Der Posaunist beendete seine musikalische Laufbahn im Jahre 1990.

Feuerwehr-Abteilungskommandant Walter Duttlinger (links) wurde 2006 von seinem Nachfolger Ralf Rieple aus dem Aktivdienst verabschiedet. | Bild: Archiv, Alfred Scheuble

Walter Duttlinger war über 50 Jahre im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr und im Feuerwehrausschuss tätig. Im Jahr 1981 wurde er zum Kommandanten der Gurtweiler Abteilung ernannt, die er bis 2006 verantwortlich und sehr erfolgreich leitete. In seiner Dienstzeit als Oberbrandmeister gründete er die Jugendfeuerwehr, organisierte den Umbau und die Erweiterung des Gerätehauses, befeuerte die Neuanschaffung des Löschfahrzeugs, veranstaltete Feuerwehrfeste und engagierte sich auch im Verein zum Erhalt historischer Feuerwehrfahrzeuge.