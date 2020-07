Der Waldshut-Tiengener Gemeinderat hat ein neues Mitglied. Einstimmig hat sich das Gremium in seiner jüngsten Sitzung für die Verpflichtung von Dieter Flügel ausgesprochen. Der 59-jährige Maschinenbautechniker aus Tiengen rückt in der SPD-Fraktion für Gerhard Vollmer nach, der aus gesundheitlichen Gründen darum gebeten hatte, von seinem Mandat entbunden zu werden, wie Oberbürgermeister Philipp Frank in der Ratsrunde erklärte.

Der Tiengener Gerhard Vollmer war insgesamt 35 Jahre Mitglied des Gemeinderats – von 1980 bis 2004 und von 2009 bis 2020. Bis zu seinem nun erfolgten Ausscheiden war er zuletzt außerdem Vorsitzender der SPD-Fraktion. Dieses Amt übernimmt nun die bisherige Stellvertreterin Claudia Hecht; Dieter Flügel wird neuer Vize.

Oberbürgermeister Philipp Frank sagte, dass er das Ausscheiden von Gerhard Vollmer bedaure. Gleichzeitig freue er sich sehr, dass es für Dieter Flügel nun geklappt habe, in den Gemeinderat zu kommen. Bei der Kommunalwahl im Mai des vergangenen Jahres hatte dieser 1711 Stimmen als Kandidat für die SPD erzielt.

Waldshut-Tiengen Grüne und Freie Wähler sind die großen Gewinner der Gemeinderatswahl in Waldshut-Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

Etwas mehr – nämlich 1838 Stimmen – holte damals Adelheid Jäger. Gemäß der Gemeindeordnung wäre sie eigentlich durch das Ausscheiden von Gerhard Vollmer als erste Ersatzbewerberin in den Gemeinderat nachgerückt. „Aus Altersgründen möchte Adelheid Jäger auf das Amt verzichten“, sagte Philipp Frank.

Die Aufnahme von Dieter Flügel in das Waldshut-Tiengener Kommunalparlament lief aufgrund der Corona-Pandemie etwas anders ab als üblich. Nach der Vereidigung gratulierte Philipp Frank dem neuen Stadtrat nicht per Handschlag, sondern per Ellenbogengruß. Statt Blumen überreichte der Rathauschef Dieter Flügel eine Flasche Wein. „Die Blumen wären bis zum Ende der Sitzung verwelkt“, scherzte der OB.

Frei Verfügbar Die kostenlose Morgen-Mail aus Waldshut-Tiengen: Ihr Start in den Tag mit den Lokalthemen am Morgen Das könnte Sie auch interessieren