von sk

Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie hat das Kulturamt der Stadt Waldshut-Tiengen den Theaterabend „Tyll!“ in der Stadthalle Waldshut am Samstag, 27. März, abgesagt. „Ein Ersatztermin lässt sich für diesen Theaterabend aus tournee-organisatorischen Gründen leider nicht mehr finden“, schreibt das Kulturamt in einer Pressemitteilung. Das städtische Kulturamt bittet die Theaterabonnenten, sich mit der Rückerstattung der bezahlten Theaterkarten noch bis Mai 2021 zu gedulden. Diese erfolgt dann gesammelt für alle abgesagten Theaterabende nach Abschluss der Saison. Wie viele das sein werden, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Waldshut-Tiengen Das Kulturamt Waldshut-Tiengen plant erneut Termine für Veranstaltungen um Das könnte Sie auch interessieren

Nach jetzigem Stand seien für April und Mai noch drei Theaterabende geplant, informierte das Kulturamt. Auf dem Programm stehen diese Vorstellungen, um 20 Uhr in der Stadthalle Waldshut: „Fräulein Julie“ (10. April), „Aus dem Nichts“ (21. April) und „Spatz und Engel“ (2. Mai).

Bei allen Veranstaltungen gelten die üblichen Regelungen zum Corona-Infektionsschutz. Dazu gehören unter anderem das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und eine Kontaktdatenerfassung. Es gibt keine Abendkasse und die Garderobe ist geschlossen. Personen mit Erkältungssymptomen sind gebeten, der Veranstaltung fernzubleiben.