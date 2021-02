von sk

Aufgrund des anhaltenden Lockdowns können weiterhin keine Veranstaltungen des Kulturamts der Stadt Waldshut-Tiengen stattfinden. Folgende in der März- und April-Ausgabe der Kulturbroschüre angekündigten Veranstaltungen sind laut Mitteilung des Kulturamts davon betroffen: Der schon zuvor verschobene Kabarettherbst-Abend mit Stefan Waghubinger am 3. März (neuer Termin am 23. Juni), das World-Town-Festival-Konzert mit Wildes Holz am 6. März, der Dichterwettstreit „Best of Poetry Slam“ am 12. März sowie das World-Town-Festival-Konzert mit der Klezmerband Fojgl. Ebenfalls bereits auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurden das Live-Hörspiel „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll & Mr. Hyde“ am 20. März sowie das World-Town-Festival-Konzert „Mein Liedgut“ mit Cécile Verny und Johannes Maikranz am 26. März.

Über den Klassik-Konzertabend mit dem Trio Marie am 15. März und den Theaterabend „Tyll!“ am 27. März wird erst nach der nächsten Corona-Ministerpräsidentenrunde der Bundeskanzlerin entschieden, die für den 3. März angekündigt ist, wie das Kulturamt in einer Mitteilung schreibt.

Die Nachholtermine

Das Kulturamt sucht derzeit gemeinsam mit den Künstlern sowie deren Agenturen nach Nachholterminen für alle Veranstaltungen. Über die neuen Termine werde zu gegebener Zeit über die Presse, die städtische Internetseite sowie auf den Social-Media-Plattformen der Stadt und des Kulturamtes informiert. Theater- und Konzertabonnenten werden in einem persönlichen Brief darüber informiert, sobald die erste ihrer Abonnement-Veranstaltungen tatsächlich stattfindet.