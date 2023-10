Ein Haus am Waldrand oder eine Maisonette-Wohnung mit großzügigem Balkon – davon träumen viele. Für alle, die diesen Traum wahrwerden lassen möchten, findet im Oktober wieder die Immobilienmesse „Immo 2023“ in der Stadthalle in Tiengen statt. Veranstalter ist das SÜDKURIER Medienhaus.

Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. Oktober, wird die Halle wieder je von 11 bis 16.30 Uhr geöffnet sein. Branchen-Experten präsentieren sich an verschiedenen Ständen und stehen Interessierten Rede und Antwort, zu diversen Immobilien-Themen. Aktuelle Immobilienangebote, Fragen zum Hausbau und zu Finanzierungsmöglichkeiten spielen dabei ebenso eine Rolle wie der Eigenheimkauf- oder verkauf. Und das Schönste: Der Eintritt ist frei.

23 Aussteller decken breites Spektrum ab

„Die Immo ist der Marktplatz für Immobilien in der Region und hat sich zur größten Immobilienmesse am Hochrhein entwickelt“, sagt Heiko Spitznagel, Regionalmanager Schwarzwald/Hochrhein bei SK ONE. „Auch in diesem Jahr konnten wir wieder 23 absolute Branchen-Spezialisten als Aussteller gewinnen, und bündeln so für Besucher alle relevanten Ansprechpartner zum Thema an einem Ort.“

Heiko Spitznagel, Regionalmanager Schwarzwald/Hochrhein bei SK ONE | Bild: Spitznagel_Heiko_025.jpg

Ergänzend zur Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme, wird es auch kostenlose Vorträge zu Fachthemen geben. Dieses informative Rahmenprogramm findet auf der Bühne in der Stadthalle statt. Offiziell eröffnet wird dieses Programm mit einer SÜDKURIER-Talkrunde zum Thema „Wohnen in unsicheren Zeiten“.

Talkrunde: Ist der Traum vom Eigenheim noch zu verwirklichen?

Dies wird zugleich der erste öffentliche Auftritt des neuen Oberbürgermeisters von Waldshut-Tiengen, Martin Gruner, der an der Diskussionsrunde teilnehmen wird. Mit von der Partie sind auch der Vorsitzende der Eigentümer-Gemeinschaft Haus und Grund, Anton Hilbert, und der Geschäftsführer der Baugenossenschaft Föfa, Andreas Vogt.

Martin Gruner tritt am 20. Oktober 2023 sein Amt als Oberbürgermeister von Waldshut-Tiengen an. | Bild: Sira Huwiler-Flamm

Unter der Moderation von SÜDKURIER-Redaktionsleiter Markus Baier werden die Teilnehmer über aktuelle Entwicklungen und Perspektiven am Wohnungs- und Eigenheimmarkt diskutieren. Nicht zuletzt geht es dabei natürlich um die zentrale Frage: Ist der Traum vom Eigenheim heute überhaupt noch zu verwirklichen? „Ich freue mich sehr auf eine engagierte und hoffentlich erkenntnisreiche Runde mit überaus kompetenten Gästen“, sagt Baier.

Markus Baier, Leiter der Lokalredaktion Waldshut | Bild: Linke, Frank

Immobilie als Kapitalanlage

Die Immo ist aber nicht nur ein Treffpunkt für alle, die bauen, kaufen oder verkaufen möchten, sondern auch für all jene geeignet, die eine Immobilie als Kapitalanlage suchen. Ob Einfamilienhäuser, Mehrparteien-Wohnanlagen oder Eigentumswohnungen – zu all diesen Themen hält die Messe jede Menge Informationen bereit. Aussteller wie Immobilienmakler, Bauträger, Fertighaushersteller, Finanzdienstleister und Wohnungsbaugesellschaften werden an beiden Tagen in der Halle vertreten sein.

Experten beantworten viele Fragen

Wie kommt man an ein freies Grundstücke? Worauf ist bei der aktuellen Marktlage bei der Finanzierung zu achten? Was kann man tun, wenn Handwerker abspringen? Wie holt man das Beste aus seinem Immobilienverkauf heraus? Und: Welche Kriterien sind bei der Auswahl des Eigenheims zu beachten? Diese und weitere Fragen beantworten Experten in persönlichen Gesprächen an diesem Herbstwochenende in der Stadthalle Tiengen.

„Wir sind sicher: Mit professioneller Unterstützung lassen sich viele offene Fragen auf dem Weg zur eigenen Traum-Immobilie klären“, sagt Spitznagel, „Das hilft dabei, die Herausforderungen, die auf potenzielle Bauherren und Hausbesitzer zukommen, mit kühlerem Kopf zu meistern.“

„Die Immo bietet die ideale Gelegenheit, erste Kontakte zu knüpfen und die nächsten Schritte in Richtung Eigenheim in Angriff zu nehmen“, sagt Heiko Spitznagel, „Wir freuen uns auf zwei spannende Tage in der Tiengener Stadthalle.“

Waldshut-Tiengen Kann man sich das noch leisten? Mietexperten sprechen über bezahlbares Wohnen Das könnte Sie auch interessieren

Das Programm auf der Bühne

Samstag, 21. Oktober

11.30 Uhr bis 12.30 Uhr: „Wohnen in unsicheren Zeiten“ – SÜDKURIER-Talkrunde mit Oberbürgermeister Martin Gruner, Anton Hilbert (Haus & Grund) und Andreas Vogt (Baugenossenschaft Föfa).

„Wohnen in unsicheren Zeiten“ – SÜDKURIER-Talkrunde mit Oberbürgermeister Martin Gruner, Anton Hilbert (Haus & Grund) und Andreas Vogt (Baugenossenschaft Föfa). 13.30 bis 14 Uhr: „Was ist bei steigenden Hypothekenzinsen noch möglich?“ – Eva-Maria Baumgärtner, EMB Finanzdienst

„Was ist bei steigenden Hypothekenzinsen noch möglich?“ – Eva-Maria Baumgärtner, EMB Finanzdienst 14.30 bis 15 Uhr: „7 Tipps für Immobilienkäufer, die man 2023 beachten sollte“ – Thomas Nägele, Remax

„7 Tipps für Immobilienkäufer, die man 2023 beachten sollte“ – Thomas Nägele, Remax 15.30 bis 16 Uhr: „Was ist eine Immobilie wert? Der Sparkassen-Immopreisfinder für Immobilienbesitzer“ – Jörg Schneider, Immobilien-Makler Sparkasse Hochrhein

Sonntag, 22. Oktober:

13.30 bis 14 Uhr: „Ökologisches Bauen mit Zertifikat“ – Alfred Enderle-Ebner, Rensch Haus

„Ökologisches Bauen mit Zertifikat“ – Alfred Enderle-Ebner, Rensch Haus 14.30 bis 15 Uhr: „Endlich Träume verwirklichen mit einem Immobilien-Teilverkauf“ – Joubin Pour, Remax

„Endlich Träume verwirklichen mit einem Immobilien-Teilverkauf“ – Joubin Pour, Remax 15.30 bis 16 Uhr: „Hausübergabe zu Lebzeiten“ – Anton Bernhard Hilbert, Fachanwalt für Erbrecht und Miet- und Wohnungseigentumsrecht, Vorsitzender Haus und Grund Hochrhein

Weitere Infos zur Immo 2023 und das komplette Vortragsprogramm gibt es im Internet unter www.suedkurier.de/immo23