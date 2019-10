von sk

Joachim Schneider bleibt Zunftmeister der Ehemaligen der Junggesellenschaft 1468 Waldshut. Im Generalbott in der Herrenstube in Waldshut wurden zwei neue Vorstandsmitglieder gewählt: Peter Kaiser als neuer Altgeselle und Oliver Novak als neuer Gesellenschryber. Peter Kaiser tritt die Nachfolge von Raimund Walde an. Aus dem Vorstand ausgeschieden ist auch Christian Wässerle, der das Amt des Gesellenschrybers zwei Jahre innehatte. Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Peter Kaiser (Altgeselle), Ralf Bartram (zweiter Ladenmeister), Gerd Jacobshaben (erster Ladenmeister), Joachim Schneider (Zunftmeister), Markus Roth (Säckelmeister) und Oliver Novak (Gesellenschryber).