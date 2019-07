Waldshut – Der Sommer ist eingezogen und der Juni hat sich mit einer Hitzewelle verabschiedet. Mag man einer alten Bauernregel Glauben schenken, die besagt, dass das Wetter am Siebenschläfertag das Wetter für die kommenden sieben Wochen bestimmt, dann steht uns ein herrlicher Juli ins Haus. Das sagt auch eine Langzeit-Wetterprognose für Waldshut für die nächsten 14 Tage voraus. Allerdings werden die Temperaturen doch etwas unter denen der derzeitigen Hitzewelle liegen. Das sind beste Voraussetzungen dafür Waldshut einen Besuch abzustatten, um sich für den Urlaub in den Sommerferien einzudecken.

Waldshut ist gut aufgestellt mit seinen zahlreichen Einzelhandelsgeschäften und seiner abwechslungsreichen Gastronomie. Das heißt für die Besucher der Stadt, dass sie sich nach einer ausgedehnten Shoppingtour durch die Läden der Altstadt ganz entspannt in einem der vielen Cafés oder Restaurants bei kühlen Getränken, köstlichen Speisen oder einem erfrischendem Eis vom Stress des Einkaufens erholen können.

Natürlich kommen in Waldshut im Juli auch Kunst und Kultur nicht zu kurz. Für entspannten Hörgenuss sorgen im Rahmen der Waldshut-Tiengener Sommernächte Konzerte im Musik-Erleben in vielfältiger Art – das steht im Mittelpunkt der Waldshut-Tiengener Sommernächte im historischen Hof des Habererhauses. Hier kommen Musikliebhaber und Musiker aus der Region zusammen, weitab von der Betriebsamkeit des Alltags, um in lauen Sommernächten die musikalische Vielfalt der Doppelstadt mit ihren zehn Ortsteilen zu genießen. Ein badisch-schwäbisches Comedy-Feuerwerk zünden in der Waldshuter Stadthalle Petra Binder und Doris Riechenauer, bekannt als „Dui do on de Sell“ zusammen mit Hansy Vogt. Mit ihrem Sommerspecial feiern sie mit viel Humor die besondere Freundschaft zwischen Badenern und Schwaben.

Der Höhepunkt im Juli schlechthin sind die Waldshuter Filmnächte, die in diesem Jahr zum 28. Mal stattfinden. Die Kaiserstraße vor dem Unteren Tor ist wieder die mittelalterliche Kulisse für das sechstägige Open-Air-Spektakulum vom 22. bis 27. Juli.

Mit der Auswahl der Filme setzen die Verantwortlichen Jahr für Jahr auf internationale Top-Filme und sorgen damit dafür, dass sich der große Kino-Event mit über 1000 Sitzplätzen garantiert als Waldshuter Sommer-Highlight längst in den Köpfen der Waldshuter eingenistet hat.

