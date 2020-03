von sk

Das beim Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen durchgeführte Ermittlungsverfahren gegen einen 36 Jahre alten, im Landkreis Waldshut wohnhaften Deutschen wegen Verbreitens von kinderpornographischen Schriften führte auf die Spur weiterer Tatverdächtiger. Bei der bereits im Juli 2018 vollzogenen Durchsuchung wurden zahlreiche Beweismittel beschlagnahmt, so Polizeisprecher Mathias Albicker. Bei der Auswertung konnte nicht nur der Tatverdacht gegen den Mann erhärtet werden, sondern auch die Spur zu weiteren Tatverdächtigen im In- und Ausland aufgenommen werden, mit denen der 36-jährige kinderpornographische Material getauscht oder solches verschickt und erhalten hatte. Die Kommunikation fand über ein Kommunikationstool statt. 18 dieser Kontakte konnten identifiziert werden. Bei den identifizierten Personen handelt es sich laut Polizeibericht ausschließlich um Männer im Alter zwischen 24 und 52 Jahren, wovon zehn schon einschlägig in Erscheinung getreten waren. Gegen diese 18 wurden durch die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen Ermittlungsverfahren eingeleitet und an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden im gesamten Bundesgebiet abgegeben. Die Erkenntnisse über einen ausländischen Kontakt wurden dem Bundeskriminalamt übermittelt. Der im Landkreis Waldshut wohnhafte Beschuldigte wurde zwischenzeitlich rechtskräftig zu einer hohen Geldstrafe verurteilt.