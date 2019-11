Waldshut-Tiengen vor 3 Stunden

Färbetest im Schwimmbecken: Warum das Wasser im Freibad Tiengen kurzzeitig violett war

Die Sanierung des Tiengener Freibads ist nahezu abgeschlossen. Bevor in der nächsten Saison die Badegäste kommen, stand noch ein wichtiger Test an: Im Beisein des Gesundheitsamts hat ein Experte geprüft, wie sich das Chlor in den Becken verteilt.