von Susann Duygu-D’Souza und Kai Oldenburg

Bereits seit Tagen verbuchen viele Einzelhändler und Gastronomen in der Region massive Umsatzeinbußen. Verstärkt wurde dies durch die Grenzschließung am Montag dieser Woche. Seit Dienstagabend steht nun fest: Viele der Einzelhändler dürfen wegen der Corona-Krise ihre Geschäfte überhaupt nicht mehr öffnen – voraussichtlich bis zum 19. April. Damit brechen ihnen die Einnahmen komplett weg. Was bleibt, sind die Ausgaben für Mitarbeiter, Pacht, bestellte Ware und Nebenkosten. Das städtische Ordnungsamt hat bereits am Mittwochvormittag in der Stadt kontrolliert, ob die Türen der Geschäfte tatsächlich verschlossen sind. Kontrollen gab es auch in sämtlichen Gastronomien. Diese dürfen bis auf Weiteres noch von 6 bis 18 Uhr geöffnet haben. „Sie haben bei uns kontrolliert, ob die Tischabstände von 1,5 Metern eingehalten werden“, sagt ein Wirt.

Information: Bei vielen Einzelhändlern in Waldshut hängt ein Informationsschild an der Tür, so wie beim Modehaus May in Waldshut, das Kunden auf die angeordnete vorübergehende Schließung hinweist. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Das sagen die Kunden

Die meisten Passanten in Waldshut zeigen am Mittwochmorgen Verständnis für die getroffenen Maßnahmen, wie die Schließung vieler Einzelhandelsgeschäfte. Doch immer wieder stehen auch Kunden vor den Türen geschlossener Geschäfte und wollen etwas kaufen. „Ich brauche dringend Zigaretten, machen Sie die Tür auf“, fordert eine Kundin vor dem Fachgeschäft Schlatter an der Waldshuter Kaiserstraße und zeigt wenig Verständnis. Ebenso wie eine Kundin, die unbedingt eine Osterkarte kaufen will. Wer übrigens gegen die Schließung seines Geschäftes verstößt und es trotzdem öffnet, der begeht damit eine Straftat, informiert ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes. „Im schlimmsten Fall droht dem Händler eine Gefängnisstrafe.“

Das sagen die Händler

Unternehmensgruppe May: Mit 220 Mitarbeitern ist das Unternehmen einer der größten Arbeitgeber dieser Branche in der Region. Geschäftsführer Ulrich Gröber: „Wir haben seit Wochen ein Krisenteam gebildet und Hygienemaßnahmen getroffen – zur Sicherheit der Mitarbeiter und Kunden. Nach dem Beschluss der Regierung steht nun für uns an oberster Stelle, allen Mitarbeitern den Lohn für den März komplett zahlen zu können. Wir arbeiten mit Hochdruck daran. Nach derzeitigem Stand werden wir das auch umsetzen können.“ Gröber und sein Team haben alles in die Wege geleitet, damit nach der Schließung sämtlicher Läden wie dem Modehaus May in Waldshut aber auch den Geschäften in Bad Säckingen und Laufenburg, Mitarbeiter auch Kurzarbeitergeld bekommen.

Besonders dramatisch: Der März und April seien für gewönlich mit die umsatzstärksten Monate für die Branche. „Einen schlechteren Zeitpunkt hätte es kaum geben können“, erklärt Ulrich Gröber. Weiter sagt er: „Auch wenn wir vielleicht ab dem 20. April wieder öffnen können, könnte sich das Konsumverhalten der Kunden komplett verändert haben. Wir erwarten nicht, dass sich nach einer Öffnung der Geschäfte gleich wieder alles einspielen wird. Es könnte eine lange Warmlauf-Phase geben. Aber wir können die Lage bisher noch nicht abschätzen.“

Trotz vieler Sorgen und Ängste hat Ulrich Gröber doch einen Lichtblick: „Die Solidarität unter all unseren Mitarbeitern ist enorm. Wir haben beispielsweise keine Krankmeldung. Das zeigt, wie gut unsere Mannschaft funktioniert. Und wir werden alles daran setzen, dass wir unsere Mitarbeiter behalten können.“

Andreas Keller, Modegeschäft: Andreas Keller, Inhaber des Modegeschäfts AK Keller in der Waldshuter Innenstadt, hat ebenfalls alles in die Wege geleitet, damit seine Mitarbeiter nach der angeordneten Schließung seines Geschäftes zumindest Geld aus der Kurzarbeit erhalten. „Aber wir wissen nicht, wie es weiter geht“, sagt er. „Niemand auf den Behörden und Ämtern hat einen Plan und kann einem Informationen geben. Hinzu kommt, dass man fast niemanden erreicht.“ Die Entscheidung der Regierung, welche Geschäfte geöffnet haben dürfen und welche nicht, halte er für fraglich. „Ich kann es nicht nachvollziehen, weshalb Friseure und Baumärkte geöffnet haben dürfen, wir aber nicht.“

Lieferung: Frank Schlatter nimmt die letzten Lieferungen entgegen, obwohl er sein Geschäft in der Waldshuter Kaiserstraße seit Mittwoch schließen musste. | Bild: Duygu-D'Souza, Susann

Fachgeschäft Schlatter: Die Inhaber Frank und Sandra Schlatter sind seit Tagen damit beschäftigt zu erfahren, welche Fördermaßnahmen es für sie und ihre Mitarbeiter gibt. „Bis auf Kurzarbeit und versprochene Kredite für Selbstständige wissen wir von nichts“, sagt Frank Schlatter. „Auch von Seiten der Stadt gab es keine Informationen, nicht einmal über die angeordnete Schließung. Wir haben unsere Informationen nur aus den Medien.“ Bei Frank Schlatter, der mit seinem Geschäft unter anderem auf Schulranzen, Schreibwaren, aber auch auf Tabakwaren und Lotterie-Annahme spezialisiert ist, sind am Mittwochmorgen noch etliche Warenlieferungen eingetroffen. „Die müssen wir bezahlen, obwohl wir keine Einnahmen mehr haben.“ Ein kleine Option für die Schlatters ist der Onlinehandel. „Den bieten wir zwar an, aber betreiben den ohne Fachleute, die darauf spezialisiert sind. Also eigentlich auch keine wirkliche Einnahmequelle.“

Die aktuellen Regeln Geschäfte: Öffnen dürfen Lebensmittelhändler, Wochen- und Getränkemärkte, Hofläden, Lieferdienste, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Banken, Poststellen, Zeitungsverkäufer, Frisöre, Reinigungen und Waschsalons sowie Bau-, Garten- und Tierbedarfsmärkte. Alle genannten können sonn- und feiertags öffnen.

Gaststätten: Bis 19. April dürfen nur noch Speisegaststätten zwischen 6 und 18 Uhr öffnen, wenn sie zwischen den Tischen einen Mindestabstand von 1,5 Metern garantieren. Zudem wird jeder Gast namentlich erfasst.

Gitta Wehrle-Maier, Sporthous: In ihrem Sportgeschäft an der Bismarckstraße trudeln immer wieder Lieferungen ein. Da im Moment kein Verkauf möglich sei, haben sie und ihr Mann bei den Lieferanten um einen Lieferstopp gebeten, um die Lage nicht noch zu verschlimmern. Denn die sei ohne die jetzt angeordnete Schließung schon schlecht genug. Gitta Wehrle-Maier verweist in diesem Zusammenhang auf das schlechte Wintergeschäft und die fast zweijährige Sperrung der Kolpingbrücke. Deshalb hofft sie, dass von den von der Bundesregierung zugesagten Konjunkturhilfen auch etwas bei den kleinen Händlern ankommt. Für ihre zwölf festen Mitarbeiter will sie nun Kurzarbeitergeld beantragen, um die Situation für sie abzufedern.

Das sagt der Gastronom