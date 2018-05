Waldshut-Tiengen Carl-Heinrich-Rösch-Schule in Tiengen leistet als erste Schule für geistig behinderte Kinder in der Region vor 50 Jahren Pionierarbeit

Carl-Heinrich-Rösch-Schule in Tiengen leistet als erste Schule für geistig behinderte Kinder in der Region vor 50 Jahren Pionierarbeit

Die Carl-Heinrich-Rösch-Schule in Tiengen feiert in diesem Jahr ihr 50-jährigen Bestehen. Sie war die erste Schule für geistig behinderte Kinder in Region. Bei einem großen Schulfest erinnerten sich Lehrer und der Schulleiter von damals an die Anfänge.

Drei Jubiläen in einem Jahr sind sicherlich ein ungewöhnliches Ereignis in einer Schule. Aber die Carl-Heinrich-Rösch-Schule (CHR) ist eben keine gewöhnliche Schule, was sich an der bewegten Geschichte deutlich zeigt.

Vor einem halben Jahrhundert wurde mit der ersten Schule für geistig behinderte Kinder in der Region echte Pionierarbeit geleistet – und das war erst der Anfang – jetzt feierte die Schule gleichzeitig mit ihrem 50-jährigen Bestehen auch 40 Jahre Schulkindergarten und zehn Jahre Berufsvorbereitende Einrichtung (BVE).

Viele ehemalige Lehrer, Schüler mit ihren Familien und zahlreiche Ehrengäste waren der Einladung gefolgt und zeigten sich von der festlich geschmückten Schule, von den Ansprachen, vor allem aber von dem großartigen Bühnenprogramm begeistert, welches die Schüler mit Unterstützung des Kollegiums einstudiert hatten.

Edgar Porstner prägte die Schule

Nach einem Sektempfang war die Schulsporthalle voll besetzt. Schulleiter Roland Zettel Kreide begrüßte die rund 180 Gäste. Ganz besonders freute er sich über den Besuch des ehemaligen Rektors Edgar Porstner, der die Carl-Heinrich-Rösch-Schule in seiner 40-jährigen Tätigkeit – zuerst als Lehrer, ab 1977 bis zu seinem Ruhestand auch als Schulleiter – geprägt hatte, wie kein anderer.

Das betonte Roland Zettel Kreide auch in seiner Ansprache, zu der er Edgar Porstner auf die Bühne bat. "Du hast mit Deinen Kolleginnen hier etwas aufgebaut, was es noch nicht gab. Ihr habt es erfunden und wir alle profitieren davon."

Lehrerin erinnert sich an Anfänge

Ein weiterer Ehrengast war Inge Rolloff, die von 1969 bis zum Eintritt in den Ruhestand an der Schule gearbeitet hat. "Bei meinem Schuleintritt waren wir noch eine Schulform ohne Namen und in der Hans-Thoma-Schule als Spezialklasse für Bildungsschwache untergebracht", so erinnert sich die heute 91-Jährige an die Anfänge.

Auch Hans-Joachim Friedemann, Leiter des staatlichen Schulamtes Lörrach, war nach Tiengen gekommen, um an dieser besonderen Feierstunde teilzunehmen. In seiner Ansprache blickte er zurück auf die Schulgeschichte. In Vertretung für Landrat Martin Kistler sprach Markus Siebold vom Amt für Kreisschulen. Beide stellten die gute Arbeit in Schule, Kindergarten und BVE in den Mittelpunkt.

Anschließend wurde es bunt auf der Bühne: Die Schulhymne singend, zogen die Schüler in die Festhalle ein und eroberten die Bühne mit einem hinreißenden Auftritt, der von den Schülern mit viel Herzblut und mit Unterstützung des Lehrerkollegiums einstudiert worden war.

Jeder Schüler war ein Teil der prächtigen Show, die einer musikalischen Zeitreise glich. Das Publikum wurde entführt in die Zeit der Hippies, klatschte zu Songs von Abba und den Village People und genoss die abwechslungsreichen Darbietungen in vollen Zügen. Großer Applaus für die Akteure war der verdiente Lohn für diese mitreißende Feierstunde.

Anschließend wurde auf dem Schulhof weitergefeiert. Die Kinder freuten sich über Hüpfburg, Clown, Tattoo-und Kinderschminken. Die Bewirtung der vielen Gäste hatten der Elternbeirat und das Lehrerkollegium organisiert. "Ein schönes Fest, das dank der zahlreichen ehemaligen Lehrer und Schüler für viele auch ein Tag der Wiedersehensfreude war", stellte Schulleiter Zettel Kreide am Ende des Tages fest und resümierte zufrieden: "Ein buntes Fest für eine bunte Schule mit viel Vergangenheit und viel Zukunft."

Schule, Kindergarten und Vorbereitung