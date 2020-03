Noch vor wenigen Wochen war der Brexit in aller Munde. Seit dem vollzogenen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union Ende Januar und spätestens seitdem das Corona-Virus Deutschland erreicht hat, krähte jedoch kein Hahn mehr nach den abtrünnigen Briten.

Bis diese Woche, als der Inselstaat ausgerechnet in einem Waldshuter Drogeriemarkt wieder in den Fokus – oder treffender ausgedrückt in den Lokus – rückte. Dort war nämlich eines Abends infolge der Corona-bedingten Hamsterkäufe nahezu sämtliches Toilettenpapier ausverkauft. Lediglich ein paar Packungen Recyclingpapier und eine Sonderedition der Eigenmarke des Drogeriemarkts lagen in den ansonsten leeren Regalen.

Leere Regale in einem Waldshuter Drogeriemarkt. | Bild: Juliane Schlichter

Auf den Rollen des besonderen Klopapiers befinden sich bunte Bildchen mit Motiven aus der englischen Hauptstadt. So kann sich der Käufer beispielsweise mit den für London typischen roten Telefonzellen und Doppeldeckerbussen, schwarzen Taxis, der Tower Bridge und der Bärenfellmützen tragenden Leibgarde der Queen den Allerwertesten säubern.

Somit lässt sich der Corona-Krise und den damit verbundenen Einschränkungen auch etwas Positives abgewinnen: Die optisch ansprechenden Papiere sind auf jeden Fall ein Hingucker für jedes Badezimmer oder Gäste-WC. Für alle, die lieber blütenweißes Toilettenpapier benutzen: Nachschub ist unterwegs, wie eine Angestellte des Drogeriemarkts versicherte.

Klopapier mit Londoner Motiven aus einem Waldshuter Geschäft. | Bild: Juliane Schlichter