Tiengen – Seit kurzem hat die Brauerei Walter neben dem Hotelbetrieb auch wieder das Restaurant eröffnet. Allerdings unter neuer Leitung und mit einigen Neuerungen. Necdet und Fikret Yildirim, bekannt durch die bereits seit 21 Jahren erfolgreich geführte Gastronomie „Hopfenstadel“, sind seit August die neuen Inhaber des Traditionshauses in Tiengen und haben seit dem schon viele ihrer Ideen umsetzen können. Denn, der Name ist zwar gleich geblieben, aber ansonsten hat sich einiges geändert. „Es erreichen uns beispielsweise immer noch Anfragen, ob Gutscheine des vorherigen Inhabers noch einlösbar sind. Da können wir leider nicht mehr weiterhelfen“ stellt der neue Mitinhaber Necdet Yildirim klar und lädt ein, das neue Konzept auszuprobieren.

Direkt nach der offiziellen Übernahme im August und einigen Schönheitsreparaturen, konnte der Hotelbetrieb durch die neuen Inhaber wieder aufgenommen werden. Seit dem erleichtert ein modernes Buchungssystem das Bedienen der Kundenanfragen für das ebenfalls neue aber bereits sehr gut eingespielte Team.

Nun hat seit Oktober das Restaurant unter der Leitung eines neuen Pächters wieder seinen Betrieb aufnehmen können. Zusammen mit zwei zusätzlichen Köchen, sorgt der aus dem Hotelfach stammende Tai Charles für das leibliche Wohl der Gäste. Die Richtung ist unverändert. „Wir legen nach wie vor Wert auf gutbürgerliche, deutsche Küche“ beschreibt Necdet Yildirim das Konzept der „neuen“ Brauerei Walter. Eine Rinderroulade ist ebenso auf der Speisekarte zu finden, wie ein Kalbsschnitzel. Kleine Besonderheiten wie beispielsweise Hähnchengeschnetzeltes an Curry-Kokos Kürbis mit Reis runden die Vielfalt der Speisekarte ab und machen Appetit.

Bis auf den Ruhetag am Montag, wird ein täglich wechselndes Mittagsmenü zusätzlich zu der normalen Speisekarte ab 11.30 Uhr zu attraktiven Preisen bis 14 Uhr angeboten. Am Abend öffnet das Restaurant ab 17 Uhr und am Wochenende ist ab 11.30 Uhr durchgehend geöffnet. Insgesamt 120 Sitzplätze bietet die Brauerei Walter an. „Wir sind bereit für die Weihnachtsfeiern“ sagt Necdet Yildirim lachend und freut sich auf die für ihn erste Wintersaison mit der Brauerei Walter. Wer an den Weihnachtsfeiertagen oder für Silvester noch eine Möglichkeit sucht, Essen zu gehen, darf sich freuen. Das Restaurant wird durchgehend geöffnet haben und aktuell sind noch Reservierungen möglich.

Auch für Familienfeste die etwas mehr Privatsphäre benötigen, ist die Brauerei Walter bestens vorbereitet. Bis zu 50 Personen können im geschlossenen Bereich untergebracht werden. Firmenanlässe wie Tagungen profitieren zusätzlich von der modernen Technik. Beamer, W LAN und Co. sind ein Standard in den Seminarräumen.

Weitere Informationen, inklusive aller Kontaktdaten sind auf der neu gestalteten Homepage http://www.brauereiwalter.dezu finden.