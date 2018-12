von Peter Rosa

Weihnachten steht vor der Tür. Ein gutes halbes Dutzend Ehrenamtlicher sitzt kurz vor den Festtagen an einem kleinen Tisch, genau dort, wo früher Videokassetten verliehen wurden. Heute ist hier, in der Waldshuter Bergstraße, der Tafelladen. Die Stimmung in der Gruppe ist gut. Es wird gequatscht – über die nahenden Festtage, über die Familie, die Gesundheit.

Gisela Heise aus Berau (links) und Benedetta Müller-Meier aus Waldshut arbeiten gern im Tafelladen. | Bild: Peter Rosa

Man kennt sich, trifft sich und trinkt gemeinsam Kaffee, nachdem die Vorbereitungen für den Verkauf abgeschlossen sind. Gerade heute gibt es viel zu tun, denn zweieinhalb Autoladungen an Spenden der Aktion „Verena teilt“ sind gerade zusätzlich zu den üblichen Spenden der Lebensmittelgeschäfte eingetroffen und müssen noch eingeräumt werden.

Bad Säckingen Schatzkiste für Bedürftige: So arbeiten die vier Tafelläden in der Region Das könnte Sie auch interessieren

Eine der Helferinnen ist Benedetta Müller-Meier aus Waldshut. Die 75-jährige Witwe hilft schon seit über zehn Jahren im Laden aus. „Es macht Spaß“, fasst sie ihre Motivation für die unentgeltliche Arbeit zusammen. „Es ist gut für mich und gut für andere“, sagt sie. In Eritrea geboren, auf Sardinien aufgewachsen und in Waldshut-Tiengen geheiratet, hat die heute energetische Seniorin mit der selbstbewussten Ausstrahlung im Laufe ihres Lebens fünf Kinder großgezogen. Mittlerweile zählt die Familie auch neun Enkel und einen Urenkel. Nachdem ihr Mann verstorben war, sehnte sie sich nach Gesellschaft – und einer Aufgabe.

Der Tafelladen in der Waldshuter Bergstraße. Bilder: Peter Rosa | Bild: Peter Rosa

Gefunden hat sie sie im Waldshuter Tafelladen. Hier kümmert sie sich vor allem um die Backwaren, aber wie alle anderen ist auch sie ein Stück weit Mädchen für alles. Sie wohnt in der Nähe und läuft den Weg zu Fuß. Bald wird sie nach Küssaberg umziehen, ab dann will sie einfach mit dem Bus kommen. Die Leidenschaft dafür, anderen helfen, teilt sie mit dem Rest der Belegschaft – ebenso wie ein dickes Fell. Denn die Arbeit hier ist nicht immer einfach.

Kommunikation mit "Mäh" und "Muh"

„Manchmal ist die Sprachbarriere eine Herausforderung“, sagt Benedetta Müller-Meier. Hände und Füße würde aber ebenso gut funktionieren, wie ein „Muh“ für Rindfleisch und Milch oder ein „Mäh“ für Ziegenkäse, lacht sie. Sie ist eine von rund 65 Ehrenamtlichen, von denen viele den anspruchsvollen Job schon seit Jahren machen. Von den neuen bleiben hingegen nur wenige.

Pünktlich um 10 Uhr öffnen an diesem Montag die Türen des Tafelladens. Wer zuerst einkaufen darf, darüber entscheidet das Los. | Bild: Peter Rosa

Mit Armut und den von ihr betroffenen Menschen umzugehen ist nicht immer einfach. Die Lebensläufe der Kunden sind ebenso vielfältig wie jene der Helfer. Auch sie haben sich schon eine Stunde vor der Öffnung vor der Tür des Tafelladens eingefunden. Auch hier ist die Stimmung gelassen. Man hört arabische, russische, aber auch deutsche und andere Sprachen. Heute sind es mehr Kunden als sonst. Sie hoffen, Kaffee, Pasta oder Kosmetika kaufen zu können. Solche haltbaren Artikel gibt es hier nur selten. Sie verderben nicht und werden deshalb von Geschäften im Gegensatz zu Milchprodukten, Brot und Gemüse in der Regel nicht an den Tafelladen gespendet.

Bad Säckingen Hilfe für Bedürftige: So können Sie sich für den Tafelladen Bad Säckingen engagieren Das könnte Sie auch interessieren

Die Ware stammt aus der Spendensammlung „Verena teilt“. In den Waldshuter, Tiengener und Lauchringer Kirchen der Seelsorgeeinheit Mittlerer HochrheinSt. Verena wurden die Spenden während der Gottesdienste in der Adventszeit gesammelt. „Die Idee wurde vor rund sieben Jahren vom Sozialausschuss der Pfarrei entwickelt und zunächst nur in der Fastenzeit durchgeführt“, erklärt Pfarrer und Leiter der Seelsorgeeinheit, Ulrich Sickinger.

Bedürftigkeit ist ein ganzjähriges Problem

Die Spendenbereitschaft sei nach wie vor gut. Der Weihnachtsgedanke stehe aber nicht direkt im Mittelpunkt, so Sickinger. Für die meisten Menschen, die einen Berechtigungsschein für den Tafelladen besitzen, ist Bedürftigkeit nämlich ein ganzjähriges Problem. Dennoch könne die Aktion vor Weihnachten helfen, Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen, die sie sonst nur wesentlich teurer erwerben könnten, sagt Bernhard Gampp, Geschäftsbereichsleiter des Caritas Sozialdiensts, zu dem auch der Waldshuter Tafelladen gehört.

Besonders länger haltbare Lebensmittel wie Pasta oder Konserven sind gefragt, da sie normalerweise nicht von Lebensmittelgeschäften gespendet werden. Sie stammen, wie auch Kosmetika, aus der Aktion "Verena teilt". | Bild: Peter Rosa

In der Regel kostet hier alles nur zehn bis 15 Prozent des normalen Kaufpreises. „Damit mildern wir die Armut und es bleibt ein wenig mehr übrig für Weihnachtsgeschenke oder Familienfeste. Das spüren unsere Kunden.“ Zwar sei das Stigma, im Tafelladen einkaufen zu müssen, laut Gampp nicht mehr ganz so groß. Dennoch möchte keiner der Kunden sich heute öffentlich äußern. Zu groß ist oft die Scham über die existenzielle Notlage. Gerade hier kommt zum Tragen, was Benedetta Müller-Meier und ihre Kollegen über ihre ehrenamtliche organisatorische Arbeit hinaus leisten. Sie bilden eine Schnittstelle zur Gesellschaft und ein soziales Netz, meint Bernhard Gampp.

Ein Korb voller Lebensmittel ist für manche Menschen nur im Tafelladen erschwinglich. Die Waren stammen von Lebensmittelgeschäften und sind einwandfrei, dürfen dort aber aufgrund des Verfallsdatums nicht mehr verkauft werden und müssten eigentlich entsorgt werden. | Bild: Peter Rosa

Die Tafel und ihre Helfer Derzeit arbeiten 65 Ehrenamtliche im und für den Waldshuter Tafelladen. Die Altersspanne der Helfer reicht von 45 bis 80. Die meisten sind über 70 Jahre alt. Heute gibt es für den Waldshuter Tafelladen rund 600 Berechtigungskarten, damit werden rund 2700 Menschen versorgt. Lediglich in den Bereichen Migration und Altersarmut gibt es laut Caritas, dem Träger des Waldshuter Tafelladens, eine leichte Steigerung. Öffnungszeiten sind dienstags von 10 bis 11 Uhr, mittwochs von 14.30 bis 15.30 Uhr und freitags von 10 bis 11 Uhr. Wer helfen möchte, kann sich direkt an Bernhard Gampp wenden.