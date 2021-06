von Werner Steinhart

Für die Trachtenkapelle Berau (TKB) ist das Erntedankfest der Höhepunkt im Vereinsjahr. Wochenlange Vorbereitungen und Planungen werden durch die gut besuchten drei Festtage belohnt. Doch nachdem das Fest pandemiebedingt schon im vergangenen Jahr ausfallen musste, sehen die Verantwortlichen auch für dieses Jahr Schwarz.

Keine Veranstaltungen im gewöhnlichen Rahmen

Was 1963 klein anfing, ist heute ein bekanntes und beliebtes Fest, das jährlich viele hundert Besucher in das Dorf über dem Schlüchttal lockt. Doch in Zeiten von Corona sieht alles anders aus. Das letzte Erntedankfest fand in gewohntem Rahmen 2019 statt. „Waren wir Anfang des Jahres noch optimistisch, so schwindet dieser Optimismus zusehends“, wie Vorsitzender Matthias Kilian ausführt.

„Wir werden spontan eine Entscheidung treffen, ob wir das gekürzte Erntedankfest durchführen können“, Matthias Kilian Vorsitzender der Trachtenkapelle Berau. | Bild: Werner Steinhart

Es werde jedenfalls kein Erntedankfest werden, wie man es über 50 Jahre gewohnt war. Sicher ist, dass die gewohnten Veranstaltungen in der Falkensteinhalle, wie der Erntetanz am Samstagabend oder der Kinder- und Seniorennachmittag sowie das Handwerkervesper am Montag ersatzlos gestrichen sind.

Umzug soll möglichst stattfinden

„Wir möchten aber den Erntedankumzug am Sonntag, 26. September, in kleinerem Rahmen, wenn möglich durchführen“, betont Matthias Kilian und fügt hinzu: „Alternativ angedacht ist aber auch, am Sonntagvormittag ein Frühschoppenkonzert vor der Falkensteinhalle.“ Schwierigkeiten beim Umzug bereite das Einhalten der Corona bedingten Abstandsregeln für die Zuschauer.

Letztendlich hängt das Berauer Erntedankfest und was davon übrig bleibt von der Situation im September ab. „Wir werden spontan eine Entscheidung treffen, ob wir das gekürzte Erntedankfest durchführen können“, so der Vorsitzende. Etwas Positives gibt‘s für die Musiker und Musikerinnen der TKB immerhin: Es finden wieder Musikproben statt, im Freien vor dem Vereinslokal.